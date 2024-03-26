McDonald’s вернется в два города Украины, но этим сеть не ограничится: детали

В Украине уже работает 100 заведений, но это не предел

Рестораны McDonald’s продолжают возобновлять работу в городах Украины. Так, в течение 2024 года еще в двух местах ожидается их открытие.

Речь идет именно об Ужгороде и Черновцах. Об этом, как пишет Forbes, сообщила CEO McDonald’s Ukraine Юлия Бадритдинова на пресс-конференции.

Она отметила, что в этом году в Украине откроют не менее шести ресторанов сети.

"Ужгород и Черновцы – единственные областные центры, где нет McDonald’s. В этом году там откроемся, – сказала Юлия Бадритдинова. – Планируем развиваться и в сателлитах Киева".

По словам СЕО, в 2023 году McDonald’s инвестировал 1 миллиард гривен в открытие новых и реконструкцию старых заведений. Украинское подразделение компании получило все инвестиции от головного офиса.

В прошлом году рестораны сети украинцы посетили 85 млн раз, достигнув 70% от довоенного показателя. В пересчете это около 7 млн клиентов в месяц.

После закрытия ресторанов с началом полномасштабного вторжения около 60% из них уже возобновили работу по всей Украине. В марте 2024 года в Украине уже возобновили работу более 100 заведений сети в 24 городах Украины.

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