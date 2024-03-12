Вопрос об открытии аэропорта в Украине обсуждают с двумя основными регуляторами: подробности

Несколько регуляторов ищут решения о восстановлении авиаперевозок в Украине

Украина активно обсуждает вопрос восстановления авиасообщения с другими странами. Два основных регулятора сейчас изучают этот вопрос.

Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель главы ОП Андрей Сибига. По его словам, переговоры с союзниками на этот счет перешли уже в практическую плоскость.

"На сегодняшний день этот процесс переведен в практическую плоскость. Видение процесса доведено до двух регуляторов, это европейский регулятор, который дает разрешение на такое сообщение и американский регулятор. Цель — восстановление", — рассказал Сибига.

Он добавил, что сейчас речь идет об открытии только одного аэропорта, но какого именно уточнять не стал. Также Сибига подчеркнул, что речь идет исключительно о гражданских перелетах.

Напомним, что Украина также начала переговоры о возобновлении пассажирских перелетов с Управлением гражданской авиации Израиля. По словам министра по развитию общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, о сроках возобновления пассажирских авиаперевозок говорить еще рано.

Ранее генеральный директор Международного совета аэропортов Европы (ACI EUROPE) Оливье Янковец говорил о том, что пассажирские перевозки в Украине могут возобновить к концу 2024 года.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что еще весной 2023 года в Европе говорили о том, что возобновить полеты над Украиной, Россией и Беларуьсю скоро не удастся. В Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроля) делали прогноз, что ограничения на перелеты снимут в 2029 году.