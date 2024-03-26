McDonaldʼs повернеться у два міста України, але цим мережа не обмежиться: деталі

В Україні вже працює 100 закладів, але це не межа

Ресторани McDonaldʼs продовжують відновлювати роботу у містах України. Так протягом 2024 року ще у двох місцях очікується їхнє відкриття.

Йдеться саме про Ужгород та Чернівці. Про це, як пише Forbes, повідомила CEO McDonaldʼs Ukraine Юлія Бадрітдінова на пресконференції.

Вона зазначила, що загалом цьогоріч в Україні відкриють не менше шести ресторанів мережі.

"Ужгород та Чернівці – єдині обласні центри, де немає McDonaldʼs. Цьогоріч там відкриємося, – сказала Юлія Бадрітдінова. — Плануємо розвиватися і у сателітах Києва".

За словами СЕО, у 2023 році McDonald's інвестував 1 мільярд гривень у відкриття нових та реконструкцію старих закладів. Український підрозділ компанії отримав усі інвестиції від головного офісу.

Торік ресторани мережі українці відвідали 85 млн разів, досягнувши 70% від довоєнного показника.У перерахунку це близько 7 млн клієнтів на місяць.

Після закриття ресторанів з початком повномасштабного вторгнення, близько 60% з них вже відновили роботу по всій Україні. У березні 2024 року в Україні вже поновили свою роботу понад 100 закладів мережі у 24 містах України.

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