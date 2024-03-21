Стало известно, когда откроются первые магазины "ZARA" в Киеве и Львове: дата

Магазины начнут открывать в начале апреля

Появились даты открытия магазинов популярного бренда "ZARA" в Киеве и Львове. Испанская компания "Inditex" закрыла их с началом полномасштабного вторжения России в Украину.

Информация о начале работы появилась в Google Maps. Первые магазины в Киеве откроются уже 3 апреля, а именно:

ТРЦ River Mall, Днепровская набережная, 12

ТРЦ Respublika Park, Кольцевая дорога, 1

ТРЦ DREAM, Оболонский проспект, 1Б

Также 5 апреля откроются магазины "ZARA" в:

ТРЦ SkyMall, проспект Романа Шухевича, 2Т

ТРЦ Lavina Mall, улица Берковецкая, 6Д

Бренд планирует открыть магазины в Львове 11 апреля:

ТЦ Форум Львов, улица Под Дубом, 7Б

ТРЦ King Cross Leopolis, с. Сокольники, Львовская область

Напомним, "ZARA" закроет торговую точку в Киеве на улице Крещатик, 23, где раньше располагался центральный флагманский магазин бренда. Недавно появилось объявление о сдаче в аренду помещения.

Еще в декабре 2022 года испанская компания "Inditex", владелец торгового бренда, официально объявил о закрытии магазина, ссылаясь на коммерческие причины. Но испанский ритейлер "Inditex" держал его, платя аренду до последнего времени, пока не решил оптимизировать торговую сеть в Украине.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину возвращаются магазины известных брендов "Inditex". Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home возобновят свою работу.