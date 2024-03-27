Германия срочно передает Украине снаряды: немецкий генерал рассказал подробности

В Германии рассказали о планах помощи Украине на текущий год

Украина получит от Германии 10 тысяч артиллерийских снарядов из арсеналов Бундесвера, что позволит решить дефицит снарядов в ВСУ. Поставки состоятся в три этапа и первый из них ожидается в ближайшие дни.

Об этом рассказал глава ситуационного центра Украины при министерстве обороны Германии генерал Кристиан Фрейдинг, передает DW. Также на немецких военных базах в 2024 году планируют обучить несколько тысяч украинских солдат.

Второй этап ожидается в среднесрочной перспективе и заключается в том, что Германия профинансирует закупку 180 тысяч снарядов. Это была чешская инициатива, которую немецкое правительство решило поддержать. Силы обороны Украины получат эти снаряды во второй половине текущего года.

В дополнении к плану Чехии Германия, в долгосрочной перспективе, заключила двустороннее соглашение о том, что поставит Украине еще 100 тысяч снарядов. Ожидается, что произойдет это в четвертом квартале этого года. Но с какой стороной был заключен договор в Германии не разглашают.

Генерал Кристиан Фрейдинг отметил, что Германия понимает нынешние потребности Украины. В первую очередь наша страна нуждается в артиллерийских снарядах, боеприпасах, ракетах для систем ПВО и бронированных боевых машинах.

Кроме того, в 2024 году в Германии планируют обучить еще 3-4 тысячи украинских военных вдобавок к тем 10 тысячам солдат, которые уже прошли обучение. Фрейдинг похвалил украинских военнослужащих и отметил, что они "хорошие ученики", которым хватило меньше пары месяцев, чтобы освоить гаубицы PzH 2000.

"Проводится обучение по обращению с той боевой техникой, которую Германия поставляет Украине. Такое обучение включает как тактику применения тех или иных систем вооружений, так и их техническое обслуживание и ремонт. В то же время обучение в Германии проходят и украинские военнослужащие разных специальностей, таких как санитары или снайперы. Обучают в Германии также управлению войсками – от рот до бригад – и штабами", — сказал генерал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина получит военную помощь от неожиданной страны. Это произойдет впервые с начала полномасштабной войны.