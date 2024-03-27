Німеччина терміново передає Україні снаряди: німецький генерал розповів подробиці

У Німеччині розповіли про плани допомоги Україні на поточний рік

Україна отримає від Німеччини 10 тисяч артилерійських снарядів із арсеналів Бундесверу, що дозволить вирішити дефіцит снарядів у ЗСУ. Постачання відбудуться у три етапи й перший з них очікується найближчими днями.

Про це розповів глава ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини генерал Крістіан Фрейдінг, повідомляє DW. Також на німецьких військових базах у 2024 році планують навчити кілька тисяч українських солдатів.

Другий етап очікується у середньостроковій перспективі та полягає у тому, що Німеччина профінансує закупівлю 180 тисяч снарядів. Це була чеська ініціатива, яку німецький уряд вирішив підтримати. Сили оборони України отримають ці снаряди у другій половині цього року.

На додаток до плану Чехії Німеччина у довгостроковій перспективі уклала двосторонню угоду про те, що поставить Україні ще 100 тисяч снарядів. Очікується, що станеться це у четвертому кварталі цього року. Але з якою стороною було укладено договір у Німеччині не розголошують.

Генерал Крістіан Фрейдінг зазначив, що Німеччина розуміє нинішні потреби України. Насамперед наша країна потребує артилерійських снарядів, боєприпасів, ракет для систем ППО та броньованих бойових машин.

Крім того, у 2024 році в Німеччині планують навчити ще 3-4 тисячі українських військових на додаток до тих 10 тисяч солдатів, які вже пройшли навчання. Фрейдінг похвалив українських військовослужбовців та зазначив, що вони "хороші учні", яким вистачило менше кількох місяців, щоб освоїти гаубиці PzH 2000.

"Проводиться навчання з поводження з тією бойовою технікою, яку Німеччина постачає Україні. Таке навчання включає як тактику застосування тих чи інших систем озброєнь, так і їх технічне обслуговування та ремонт. Водночас навчання у Німеччині проходять і українські військовослужбовці різних спеціальностей, таких як санітари чи снайпери. Навчають у Німеччині також управлінню військами – від рот до бригад – і штабами", — сказав генерал.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна отримає військову допомогу від несподіваної країни. Це станеться вперше з початку повномасштабної війни.