Скандал с собакой военного в поезде: служебный пес Эрми "рассказал" детали и поблагодарил "Укрзализныцу"

Пес "утверждает", что для него сделали исключение

В сети появились кадры, как мужчина в военной форме ехал в тамбуре поезда Укрзализныци из-за того, что вместе с ним была большая служебная собака. В компании объяснили это устаревшими правилами перевозки и пообещали обновить их. Теперь сам пес, который оказался служебной собакой Нацгвардии Украины, "рассказал" детали поездки.

Животное зовут Эрми. Именно он стал ключевым в истории, которую рассказала пассажирка того же вагона Дарья Бронска.

По ее словам, военный объяснил ей, что ему не разрешили пройти дальше в вагон через собаку, поэтому они более двух с половиной часов ехали в тамбуре.

"Спросили потом какого-то рабочего, почему так. Он сказал, что собака выше 45 см не может просто так ехать — должны выкупать все купе или что-то такое. Я ехала в новой электричке, где места валом. Неужели не найдется какого-то угла, места хотя бы у полки для чемоданов?" — написала женщина.

Эрми же "говорит", что все было нормально и "ситуация не была столь беспокойной".

"Я, как большой служебный и добрый пес (хотя хорош только к тем, кто не нарушает закон, когда я патрулирую), спокойно путешествовал под наблюдением сопроводителя — моего кинолога", — "написала" собака.

В Киев он ехал в выкупленном купе, как это предусмотрено правилами. А уже из Киева ближайшим поездом, чтобы добраться до Чернигова, был именно Интерсити. Кинолог не хотел ждать следующего рейса, запланированного на позднюю ночь, чтобы ехать с животным именно в купе, поэтому выбрал поездку в тамбуре.

Собака "утверждает", что для него сделали исключение и чтобы всем остальным пассажирам также было комфортно, он поехал в тамбуре, где мог находиться без намордника, что очень важно, ведь дорога заняла два часа.

Ранее Телеграф писал, что разбирать завалы после удара российского БПЛА по многоэтажке в Одессе спасателям помогают служебные собаки. Среди них есть Тара, кане корсо, которая после того, как нашла тело погибшего ребенка, легла и плакала.