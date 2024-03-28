Теперь и собакой не угодили: "Укрзализныця" снова попала в скандал с военным

Пользователи сети возмущены

В поезде "Укрзализныци" Киев-Чернигов военного не пустили в вагон из-за размера служебной собаки. Поэтому солдат вместе со своим четырёхлапым товарищем простоял в тамбуре около 3 часов.

Об этом сообщают Telegram-каналы. Огласку ситуацию дала волонтер Дария, которая связалась с "УЗ" и попросила разъяснение ситуации.

"Человек, который нас защищает и служебная собака должна ехать более 2,5 часа в тамбуре", — говорится в сообщении.

Волонтерка также опубликовала фото, где видно, что в вагоне едет маленькая собака. Но исключение для служебного пса "УЗ" не сделала.

Компания, комментируя событие, пояснила, что животные не выше 45 см в холке должны иметь обязательное снаряжение (поводок и намордник). Пес военного не имел намордника из-за этого его и выгнали.

Волонтер Дария, которая ехала вместе с солдатом, отметила, что подобные ситуации в "Укрзализныце" не впервые. И сейчас компания кормит только обещаниями по решению вопросов пребывания военных в поездах.

В сети поднялся шквал эмоций относительно неуважения к военному, который воюет и его служебному псу.

Напомним, "Укрзализныця" уже попадала в скандал с тем, что солдата выгнали в тамбур "из-за неприятного запаха". Это произошло в поезде Днепр-Киев №731 (Интерсити). Человек приобрел место первого класса, но всю дорогу простоял в тамбуре.

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