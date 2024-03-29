Скандал із собакою військового у поїзді: службовий пес Ермі "розповів" деталі та подякував "Укрзалізниці"

Пес "стверджує", що для нього зробили виняток

В мережі з'явилися кадри, як чоловік у військовій формі їхав в тамбурі поїзда Укрзалізниці через те, що разом із ним був великий службовий собака. У компанії пояснили це застарілими правилами перевезення і пообіцяли оновити їх. Тепер сам пес, який виявився службовим собакою Нацгвардії України "розповів" деталі поїздки.

Тварину звуть Ермі. Саме він став ключовим в історії, яку розповіла пасажирка того ж вагона Дар’я Бронська.

За її словами, військовий пояснив їй, що йому не дозволили пройти далі у вагон через собаку, тому вони понад дві з половиною години їхали в тамбурі.

"Запитали потім якогось робітника, чому так. Він сказав, що собака, вищий за 45 см, не може просто так їхати — мають викуповувати все купе або щось таке. Я їхала в новій електричці, де місця валом. Невже не знайдеться якогось кута, місця хоча б біля полиці для валіз?" — написала жінка.

Ермі ж "каже", що все було нормально і "ситуація не була такою бентежною".

"Я, як великий службовий і добрий пес (хоча добрий лише до тих, хто не порушує закон, коли я патрулюю), спокійно подорожував під наглядом супровідника — мого кінолога", — "написав" собака.

До Києва він їхав у викупленому купе, як те передбачено правилами. А вже з Києва найближчим потягом, щоб дістатися Чернігова, був саме Інтерсіті. Кінолог не хотів чекати наступного рейсу, який був запланований на пізню ніч, аби їхати з твариною саме в купе, тому обрав поїздку у тамбурі.

Пес "стверджує", що для нього зробили виняток і щоб всім іншим пасажирам також було комфортно, він поїхав у тамбурі, де міг перебувати без намордника, що надто важливо, адже дорога зайняла дві години.

Раніше "Телеграф" писав, що розбирати завали після удару російського БПЛА по багатоповерхівці в Одесі рятувальникам допомагають службові собаки. Серед них є Тара, кане корсо, яка після того, як знайшла тіло загиблої дитини, лягла і плакала.