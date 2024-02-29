За травлю на работе – ждите проверку: в Раду внесли новый законопроект
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Ведомство может проводить проверки для выявления неоформленных трудовых отношений, а также за обиды на работе
В Верховной раде зарегистрировали проект закона о разблокировании внеплановых проверок по заявлению работника или профсоюза по вопросам совершения моббинга на работе. Ведь с этим на работе сталкивается много людей.
Об этом говорится в проекте закона №11044. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас действует запрет на внеплановые проверки в сфере труда, кроме определенных случаев.
В то же время за 2023 год в Государственную службу по вопросам труда и территориальных органов поступило 553 обращения по признакам моббинга.
"В связи с чем возникла необходимость внести изменения в законодательство и расширить перечень случаев, в которых можно проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) во время действия правового режима военного положения", — говорится в документе.
Проект закона предлагает установить, что в период действия военного положения Гоструда может проводить проверки для выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга и законности прекращения трудовых договоров.
Что такое мобинг
Моббинг — это систематическая травля, психологический террор, формы понижения авторитета, форма психологического давления посредством травли сотрудника в коллективе, обычно в целях его увольнения.
Признаки моббинга:
- Систематичность: действия или бездействие носят повторяющийся характер, продолжаются в течение определенного времени (не менее одного месяца).
- Намерение: действия или бездействие направлены на унижение чести и достоинства работника, его деловой репутации, создание напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы.
- Последствия: моббинг может привести к ухудшению психологического состояния работника, снижению его работоспособности, а также увольнению с работы.
Виды моббинга:
- Психологический: оскорбления, угрозы, издевательства, распространение ложных слухов, игнорирование, бойкот.
- Экономический: лишение премий, понижение зарплаты, несправедливая нагрузка работой.
- Физический: избиения, телесные повреждения.
Где можно получить помощь?
- Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерно обусловленной дискриминации: 116 123
- Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.
- Национальная служба Украины по гендерной политике.
Следует также отметить, что в декабре 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий ответственность за моббинг. Обидчикам может грозить штраф или общественные работы.
В Украине моберов теперь ждет административная ответственность:
- от 1 700 до 2 550 гривен или 20 – 40 часов общественных работ ;
- от 3400 до 5100 гривен или 40 — 60 часов работ за совершение повторного правонарушения в течение года или группой лиц.
Ранее Телеграф рассказывал, как распознать признаки моббинга и защитить себя. Признание и понимание этого вопроса – первый шаг к его решению.