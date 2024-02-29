За травлю на работе – ждите проверку: в Раду внесли новый законопроект

Ведомство может проводить проверки для выявления неоформленных трудовых отношений, а также за обиды на работе

В Верховной раде зарегистрировали проект закона о разблокировании внеплановых проверок по заявлению работника или профсоюза по вопросам совершения моббинга на работе. Ведь с этим на работе сталкивается много людей.

Об этом говорится в проекте закона №11044. Как отмечается в пояснительной записке, сейчас действует запрет на внеплановые проверки в сфере труда, кроме определенных случаев.

В то же время за 2023 год в Государственную службу по вопросам труда и территориальных органов поступило 553 обращения по признакам моббинга.

"В связи с чем возникла необходимость внести изменения в законодательство и расширить перечень случаев, в которых можно проводить внеплановые мероприятия государственного надзора (контроля) во время действия правового режима военного положения", — говорится в документе.

Проект закона предлагает установить, что в период действия военного положения Гоструда может проводить проверки для выявления неоформленных трудовых отношений, совершения моббинга и законности прекращения трудовых договоров.

Что такое мобинг

Моббинг — это систематическая травля, психологический террор, формы понижения авторитета, форма психологического давления посредством травли сотрудника в коллективе, обычно в целях его увольнения.

Признаки моббинга:

Систематичность: действия или бездействие носят повторяющийся характер, продолжаются в течение определенного времени (не менее одного месяца).

Намерение: действия или бездействие направлены на унижение чести и достоинства работника, его деловой репутации, создание напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы.

Последствия: моббинг может привести к ухудшению психологического состояния работника, снижению его работоспособности, а также увольнению с работы.

Виды моббинга:

Психологический: оскорбления, угрозы, издевательства, распространение ложных слухов, игнорирование, бойкот.

Экономический: лишение премий, понижение зарплаты, несправедливая нагрузка работой.

Физический: избиения, телесные повреждения.

Где можно получить помощь?

Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговли людьми и гендерно обусловленной дискриминации: 116 123

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Национальная служба Украины по гендерной политике.

Следует также отметить, что в декабре 2022 года Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий ответственность за моббинг. Обидчикам может грозить штраф или общественные работы.

В Украине моберов теперь ждет административная ответственность:

от 1 700 до 2 550 гривен или 20 – 40 часов общественных работ ;

; от 3400 до 5100 гривен или 40 — 60 часов работ за совершение повторного правонарушения в течение года или группой лиц.

Ранее Телеграф рассказывал, как распознать признаки моббинга и защитить себя. Признание и понимание этого вопроса – первый шаг к его решению.