На карандаше у ТЦК: кто из украинцев получит повестку в апреле в первую очередь

Таких категорий граждан существует несколько

В Украине снова было продолжено действие всеобщей мобилизации из-за чего многие наши граждане и дальше будут получать повестки от военкоматов. При этом некоторые военнообязанных могут быть сейчас более востребованными для армии, чем другие.

"Телеграф" рассказывает о том, кого в апреле 2024-го года могут мобилизовать в первую очередь. Таких категорий граждан существует несколько.

Стоит напомнить, что ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач говорил, что во время общей мобилизации прежде всего призывают мужчин с боевым опытом, а затем уже тех, кто нужен для соответствующих специальностей.

Кроме того, как ранее мы уже писали, в ВСУ большой запрос на граждан, которые хорошо владеют иностранными языками: английским, французским или немецким.

Также командующий подготовкой Командования Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Виктор Николюк рассказывал, что в последнее время Силам обороны наиболее необходима пехота.

Напомним, ранее мы писали о том, кого точно не мобилизуют с 1 апреля