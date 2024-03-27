Взрывы на НПЗ сделали свое дело: в России возник дефицит бензина

Переговоры с Беларусью идут тяжело

В России в последнее время участились удары по нефтеперерабатывающим заводам из-за чего ей пришлось в срочном порядке поставлять бензин из Беларуси, чтобы справиться с дефицитом на рынке. Хотя обычно Россия считается одним из крупнейших экспортеров топлива, но сейчас нефтяным компаниям пришлось несколько сменить профиль.

Как сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в промышленности и торговле, очевидно даже запрет на экспорт бензина с 1 марта не позволил ей обеспечить достаточные объемы для насыщения внутреннего рынка.

Отмечается, что лишь за первую половину марта россияне экспортировали из Беларуси 3 тысячи тонн бензина, при этом за февраль был зафиксирован экспорт лишь 590 тонн, а в январе его вовсе не было.

Источники издания сообщают, что правительства ведут переговоры о наращивании поставок, однако они идут сложно, поскольку Беларусь предпочитает поставлять бензин на международные рынки через российские порты в Балтийском море.

При этом остается неясным насколько белорусские НПЗ могут нарастить производство, чтобы обеспечить потребности России, поскольку с технической точки зрения там "существуют узкие места".

НПЗ в Беларуси используют в качестве сырья преимущественно российскую нефть, а российские нефтяные компании, имеющие белорусские дочерние предприятия, также закупают бензин на НПЗ для снабжения своих белорусских АЗС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что утром в субботу, 16 марта, беспилотники ударили по двум нефтеперерабатывающим предприятиям в Самарской области России — нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани и Новокуйбышевском НПЗ.

В ночь на 17 марта удары были нанесены по Славянском НПЗ в Краснодарском крае.