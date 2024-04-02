НАТО хочет создать для Украины фонд "защиты от Трампа" на сотню миллиардов долларов: детали

Для выделения помощи нужно одобрение всех стран-членов НАТО

В НАТО планируют разработать пакет помощи Украине сроком на пять лет и суммой до 100 млрд долларов. Он будет действовать независимо от политических перемен на Западе.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники. Речь идет, в том числе, и о возможной победе Дональда Трампа на выборах президента США.

"Это станет переходом Рубикона. У НАТО появится роль в координировании летальной поддержки Украины… Я вижу признаки появления консенсуса", — рассказал газете один из дипломатов, знакомых с ситуацией.

Предложение носит кодовое название "Миссия для Украины" или фонд "защиты от Трампа", и дипломаты утверждают, что его выдвинул сам генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его плану, 100 млрд долларов должны будут выделить 32 страны-члена Альянса и координировать их использование они будут совместно.

Если же предложение поддержат и одобрят, то НАТО получит контроль над возглавляемой США контактной группой по Украине. А это, в своею очередь, даст Альянсу возможность управлять поставками летального оружия ВСУ. Кроме того, в случае одобрения у США будет гораздо меньшее финансовое участие — только 16 млрд долларов, хотя раньше сумма предполагалась больше.

Предложение было выдвинуто на фоне того, что Конгресс США несколько месяцев не может одобрить выделение крупного пакета помощи Украине. Его могут обсудить главы МИД НАТО на встрече в Брюсселе, которая состоится на этой неделе. Йенс Столтенберг, по данным FT, хочет достичь согласия на счет этого пакета помощи до саммита НАТО в июле 2024 года. Для этого необходимо согласие всех стран, которые входят в Альянс и на переговоры могут уйти месяцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Конгрессе готовы проголосовать за пакет помощи для Украины. У документа есть сильная двухпартийная поддержка, но для этого есть некоторые условия.