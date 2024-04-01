"Мы не можем уклониться": американский конгрессмен дал прогноз по голосованию за помощь Украине

Если Джонсон выдвинет либо тот же документ, либо хотя бы его приемлемую версию, законопроект получит поддержку

Палата представителей Конгресса США проголосует за оказание военной помощи Украине после Пасхальных каникул, в начале апреля, в случае если спикер Палаты Майк Джонсон выставит проект на голосование. У документа есть сильная двухпартийная поддержка.

Об этом сказал конгрессмен от Республиканской партии США, однопартиец Джонсона Майк Лоулер в эфире CNN. Он отметил, что одобрение помощи Украине сейчас критически важно для США и союзников.

"Мы являемся лидером свободного мира, и мы не можем уклониться от нашей обязанности поддерживать и защищать демократию по всему миру", – сказал Лоулер.

Майк Лоулер – один из тех, кто продвигает так называемую discharge petition, петицию, чтобы выставить помощь Украине в обход Джонсона и проголосовать за сенатский вариант законопроекта. Впрочем, Лоулер пообещал, что если Джонсон выдвинет либо тот же документ, либо хотя бы его приемлемую версию, законопроект получит поддержку.

"Я надеюсь, что спикер вынесет на рассмотрение законопроект или измененную версию законопроекта, чтобы мы могли раз и навсегда гарантировать, что наши союзники получат помощь и поддержку, в которых они нуждаются", – подытожил он.

Как писал "Телеграф", спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, из-за которого в частности тормозится помощь Украине, могут отстранить от должности после того, как он согласился вынести документ на рассмотрение. Соответствующее ходатайство уже было подано – его автором стала ультраправая республиканка Марджори Тейлор Грин, неоднократно отмечавшаяся пророссийскими высказываниями.

Напомним, Джонсон предпочитает выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата. Такая позиция совпадает с мнением Дональда Трампа, из-за которого постоянно блокируется помощь Украине.

Кстати, вопрос предоставления военной помощи Украине будет вынесен на голосование в ближайшее время. По всей вероятности это произойдет после 9 апреля, когда члены Палаты представителей Конгресса США вернутся из отпуска и, возможно, законопроект будет принят до 22 апреля.