"Мы высказались очень четко": у Байдена отреагировали на "поэзию" Джонсона по поводу изменений помощи Украине

В Белом доме не хотят теоретизировать, а ждут от Джонсона исполнения обязанностей

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон 9 апреля должен выставить на голосование конгрессменов тот законопроект, который уже одобрил Сенат. Именно такой шаг ожидают от спикера в администрации президента Джозефа Байдена.

Об этом заявила официальный спикер Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Она сказала, что не будет теоретизировать на тему, подпишет ли Байден законопроект, предлагаемый Джонсоном, где часть помощи Украине идет в виде кредита.

"Я не собираюсь прибегать к гипотезам. Мы высказались очень четко. Мы считаем, что если спикер поставит на голосование приложение о национальной безопасности — очевидно, что оно включает Украину, гуманитарную помощь, Израиль, Индо-Тихоокеанский регион — он получит большинство двухпартийной поддержки в зале заседаний Палаты представителей. Это все, что ему нужно сделать", – сказала она.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос финансовой помощи Украине. Это произойдет, когда Конгресс вернется после пасхальных каникул – то есть 9 апреля.

Джонсон предпочитает выделение средств Киеву в виде беспроцентного кредита, а не гранта без необходимости возврата. Такая позиция совпадает с мнением Дональда Трампа, из-за которого постоянно блокируется помощь Украине.

Напомним, что Конгресс США еще с минувшей осени не может прийти к согласию по просьбе президента Джо Байдена выделить новые средства на финансирование помощи Украине. В этом году Сенат США наконец-то одобрил законопроект, предусматривающий выделение около 60 млрд нашей стране.