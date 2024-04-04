5 апреля в Полтаве состоится Украинский Женский Конгресс, — Елена Кондратюк

Цель – добиться доступа женщин к принятию решений на местном уровне

В пятницу, 5 апреля, в Полтаве состоится региональный Украинский Женский Конгресс.

Об этом сообщила соучредитель УЖК, вицеспикер Елена Кондратюк в сообщении на своей странице в Фейсбук.

По словам Елены Кондратюк, участие в Конгрессе примут женщины, работающие в регионах в разных сферах и на разных должностях, главы региональных и центральных властей, а также послы стран G7, европейских стран и представители международных организаций.

Тема Конгресса — "Путь к восстановлению: участие женщин на местном уровне".

"Мы хотим, чтобы все обменялись опытом и предложениями. Чтобы председатель ОВА встретился с предпринимателем, а женщина-мэр – с волонтером. Чтобы Минэкономики узнало, доходят ли их программы кредитования и обучения региональному женскому бизнесу. Чтобы женщины из общин честно признались, имеют ли они доступ к принятию решений в регионе. Чтобы общественные активистки принимали участие в региональном партийном строительстве", – отметила соучредитель Конгресса Елена Кондратюк.

Официальный сайт Украинского Женского Конгресса сообщает, что дискуссии пройдут в трех тематических панелях: о лидерстве женщин на местах, о новых вызовах для гражданского общества, об экономическом участии женщин в восстановлении.

"Наша цель – добиться доступа женщин к принятию решений на местном уровне ", — отметили в УЖК.

Елена Кондратюк сообщила, что свободных мест в зале, где пройдет УЖК.Полтава, уже нет. Она пригласила присоединиться к работе Конгресса онлайн.

Прямая трансляция события начнется ориентировочно в 10:00 в пятницу, 5 апреля. Она будет доступна на двух языках — украинском и английском — на сайте УЖК womenua.today, а также на страницах Украинского Женского Конгресса в Facebook и Youtube.

Украинский Женский Конгресс — это постоянно действующая публичная платформа, которая формирует повестку дня по гендерной политике для Верховной Рады Украины, Правительства Украины, местных общин, частного и общественного секторов и медиасообщества. УЖК был начат в 2017 году народными депутатами Украины Еленой Кондратюк, Марией Ионовой, Светланой Войцеховской и Аленой Бабак.