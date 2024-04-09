Дополнительные системы ПВО помогут Украине усилить защиту энергообъектов – министр энергетики на встрече с конгрессменами США

Участники делегации отметили, что и дальше будут поддерживать Украину

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с двухпартийной и двухпалатной делегацией Конгресса США. В ее состав вошли сенатор от Республиканской партии Джонни Эрнст, члены Палаты представителей от Демократической партии Вайли Никел, Том Своззи, Майкл Квигли и от Республиканской партии Эшли Гинсон и Чак Эдвардс, которые находились в Украине с визитом. Об этом сообщается на сайте Минэнерго.

Министр проинформировал американскую делегацию о текущем состоянии энергосистемы Украины и последствиях последних российских атак на объекты украинской энергетической инфраструктуры.

"Россия усилила атаки и продолжает использовать свой арсенал, чтобы погрузить Украину в полный блэкаут. После последних вражеских атак наибольшим разрушениям подверглись объекты тепло-, гидрогенерации и подстанции оператора системы передачи", — отметил Герман Галущенко.

Глава Минэнерго подчеркнул, что наиболее надежную защиту объектов энергетики могут обеспечить системы ПВО.

Участники делегации в свою очередь засвидетельствовали поддержку Украины. Они обратили внимание на чрезвычайную важность работы украинских энергетиков, обеспечивающих и возобновляющих энергоснабжение для миллионов украинцев в условиях войны.

Конгрессмены отметили, что и дальше будут поддерживать Украину и по возвращении в США будут работать, в частности, над консолидацией ее поддержки.