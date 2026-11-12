Kit Kat без лица, Roshen с Коломойским: какой шоколадный Дед Мороз лучше (фото)

Покупатели поделились вкусовыми фаворитами и дали неожиданный совет

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Студентка Анна из Харькова сняла обертки с пяти шоколадных Дедов Морозов, чтобы осмотреть их и оценить вкус. Под фольгой оказались фигурки с очень разной детализацией, а почти гладкий Kit Kat стал главным героем шуток.

Анна опубликовала фотосравнение в Threads: Деды Морозы в праздничной упаковке и без нее.

Анна поставила рядом пять фигурок до и после распаковки

Как выглядят фигурки без оберток

На фольге можно узнать Деда Мороза от Авроры, ROSHEN, Kit Kat, Kinder и Milka. Однако после распаковки яркие образы уступают место шоколадному рельефу: у одних дедов хорошо видны лица, бороды, руки и одежда, у других детали значительно менее выразительны.

Меньше всего деталей у третьей слева фигурки – Kit Kat. Она вытянутая, с округлой верхушкой и мелкими точками на поверхности. Пользователи шутят, что Kit Kat не слишком заботился о внешнем виде своего деда, а мелкие точки сравнили с сыпью.

Аккаунт @viyar.ua сравнил шоколадного деда Kit Kat с древнеегипетским саркофагом

В шоколадном деде ROSHEN увидели сходство с Коломойским. Некоторые показывали и собственный пример контраста между упаковкой и содержимым.

Еще одна покупательница показала, насколько обертка меняет внешний вид шоколадного деда

Аккаунт @roshen_ukraine отреагировал на обсуждение изображением удивленного кота

Что советуют выбирать и какие есть цены

Именно Kit Kat без деталей завоевал немалую симпатию. Не уступает ему и ROSHEN. "В Kinder ром не наливайте, он протекает", – предостерегла пользовательница @julia.bakanova.

Под сравнением оставили совет о Kinder и шутку о внешности ROSHEN

Сколько стоят новогодние Деды Морозы

В видео Анна выбирает, какой Санта вкуснее. Она также называет цены:

Санта из Авроры – 29 грн

Roshen – 39 грн

KitKat – 70 грн

Kinder – 86 грн

Milka – 96 грн.

Больше всего ей понравился Kinder – этот шоколадный Дед Мороз получил 10 из 10.

Как сообщал "Телеграф", красный подарочный бокс Roshen Winter celebration весом 377 граммов стоит 765,40 грн, тогда как сладости из набора можно купить по отдельности дешевле. Самостоятельно собранный набор может быть примерно на 54% дешевле, но фактическая экономия зависит от стоимости собственной коробки и оформления.