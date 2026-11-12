В Петербурге взорвали автомобиль с известным полковником: это уже второй случай в районе (фото, видео)

Погибший служил в той же армии, что и офицер, подорванный в августе

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В Санкт-Петербурге в результате взрыва автомобиля погиб российский полковник. Машину взорвали на Колпинском шоссе в микрорайоне Славянка в Шушарах, где значительную часть квартир Минобороны РФ закупало для военнослужащих.

На то, что погибший был военным летчиком, указывает публикация российского Telegram-канала Fighterbomber. По предварительным данным, полковник служил в 6-й армии ВВС и ПВО, как и майор Сергей Сечков, которого в августе взорвали в этом же районе. Он мог быть главным штурманом 6-й воздушной армии.

Пост Fighterbomber указывает на принадлежность погибшего к военной авиации

Взрыв произошел ровно в семь утра – предположительно, когда российский военный выезжал со двора. Автомобиль искорежен и частично обгорел, в автобусе рядом выбило стекла.

Взрыв искорежил автомобиль российского полковника

Место оцепили, там работают следователи, криминалисты и оперативные сотрудники. Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело об убийстве.

После взрыва автомобиля на место происшествия прибыли экстренные службы

Следователи и криминалисты работают на оцепленном участке Колпинского шоссе

В автобусе рядом с местом взрыва выбило стекла

Предыдущий подрыв военного в Славянке

27 августа 2026 года в этом микрорайоне уже взрывался автомобиль с российским офицером Сергеем Сечковым. Он служил в 332-м отдельном гвардейском вертолетном полку. Водитель получил тяжелые ранения ног осколками и умер на месте, несмотря на попытки очевидцев оказать помощь. Его жену, которая также находилась в машине, госпитализировали.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 11 ноября беспилотники атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области, где также аварийно отключилась трансформаторная подстанция. В аэропорту Пулково задержали 30 рейсов на вылет и отменили шесть рейсов.