Рада официально убрала демобилизацию через 36 месяцев из законопроекта

Верховная Рада убрала из законопроекта о мобилизации пункт о демобилизации через 36 месяцев.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат фракции Голос Ярослав Железняк после заседания.

"Правка в которой была норма об уборке демобилизации прошла 227 (голосов "за", — Ред.). То есть это положение исключено полностью из закона (о 36 месяцах и решении ставки)", — сказал он.

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