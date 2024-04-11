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Рада офіційно прибрала демобілізацію через 36 місяців із законопроєкту

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Відкриті джерела Новина оновлена 11 квітня 2024, 10:45

Верховна Рада прибрала із законопроєкту про мобілізацію пункт про демобілізацію за 36 місяців.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат фракції Голос Ярослав Железняк після засідання.

"Правка в якій була норма про прибирання демобілізації пройшла 227 (голосів "за", — Ред.). Тобто це положення виключено повністю із закону (про 36 місяців та рішення ставки)", — сказав він.

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