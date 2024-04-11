Рада офіційно прибрала демобілізацію через 36 місяців із законопроєкту
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Верховна Рада прибрала із законопроєкту про мобілізацію пункт про демобілізацію за 36 місяців.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат фракції Голос Ярослав Железняк після засідання.
"Правка в якій була норма про прибирання демобілізації пройшла 227 (голосів "за", — Ред.). Тобто це положення виключено повністю із закону (про 36 місяців та рішення ставки)", — сказав він.
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