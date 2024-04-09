За три месяца до Вашингтона: взволнованный Столтенберг и споры относительно плана НАТО для Украины

Ключевой вопрос: придут ли союзники по НАТО к согласию по 100 миллиардов евро для Киева?

Пока Вашингтон все больше погружается в предвыборные перипетии, Брюссель готовится к турбулентным временам и "прощупывает" союзников на готовность действовать совместно и координированно. В частности, в вопросе поддержки Украины.

Одним из шагов в этом направлении может стать принятие со стороны НАТО новой программы поддержки Киева, черновик которой обсудили на уровне глав МИД в первую неделю апреля.

"Телеграф" рассказывает, о чем говорилось, в том числе за закрытыми дверями.

Перенять инициативу

"Нам необходимо изменить динамику нашей поддержки. Мы должны обеспечить надежную и предполагаемую помощь безопасности Украины на длительное время. Чтобы мы меньше зависели от добровольных взносов, а больше полагались на обязательства НАТО", — сказал во время пресс-подхода генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Дипломат, которому присуща сдержанность и некоторая холодность, был эмоционален в том, что говорил.

Это последний термин норвежца в должности генсека, и, кажется, он искренне стремится оставить после себя весомое наследие. Столтенберг признает, что при том, что союзники уже сделали немало для Украины, этого все еще недостаточно. И это "недостаточно" находит свое отражение на поле боя. Украинское войско нуждается в большом количестве систем ПВО, боеприпасов и всесторонней помощи.

Учитывая, что Украина, вероятно, не получит приглашение в НАТО на июльском саммите в Вашингтоне, Североатлантический союз ищет другой путь поддержки Киева. Дискуссия идет о пятилетнем пакете военной помощи в размере 100 миллиардов евро. Хотя деталей такого плана ни Столтенберг, ни один из министров открыто не сообщили, речь идет о вложении этих средств в укрепление украинских Сил обороны для максимального их приближения к стандартам НАТО путем предоставления военного оборудования и обучения (пока – за пределами Украины), и что важно – вероятного делегирования Североатлантическому альянсу контроля над этим.

По некоторым данным, НАТО рассматривает возможность перенять на себя руководство контактной группой "Рамштайн", отвечающей за поставку оружия для Украины. Сейчас ею руководят США, и в Вашингтоне уже дали понять, что не в восторге от таких разговоров:

"Группа "Рамштайн" больше, чем НАТО… "Рамштайн" на самом деле является результатом американской объединяющей силы и примером того, как президент Байден действительно оживил наше лидерство на мировой арене, чтобы объединить страны для этой цели", — заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности Джон Кирби 3 апреля.

Такой шаг ознаменовал бы серьезный выход из зоны комфорта для западного военного альянса и большее вовлечение в украинский вопрос. На фоне беспокойства о возможном возвращении в Белый дом Дональда Трампа, европейские страны все более привержены идее укрепления роли НАТО:

"Учитывая, что так много стран, например, присылают военные материалы [Украине], должна быть роль по координации. А также кто-то, кто следил бы, возможно, за тем, чтобы был достаточный вклад от каждой страны-члена. И я думаю, что у НАТО очень хорошая подготовка, чтобы взять на себя эту роль", — сказала во время разговора с "Телеграфом" министер иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

В то же время глава МИД Венгрии Петер Сийярто дал понять, что его страна будет против предложения по большему включению Альянса в процесс координации военной помощи Киеву. Он сообщил, что некоторые из обсуждаемых предложений "безусловно пересекут линии, когда-то считавшиеся красными".

Смешанные реакции

Но к самому главному – деньгам. По данным "Телеграфа", идея о создании фонда на 100 миллиардов для Украины получила смешанные реакции среди министров иностранных дел, ведь у союзников пока нет полного понимания механизма, как это будет работать, и о каких суммах идет речь.

Один из ключевых вопросов — это будут свежие обязательства по вложению средств или все же будут учитываться и браться за основу уже существующие программы поддержки Украины; и как сделать так, чтобы все страны вносили честный вклад в соответствии со своими бюджетами и возможностями.

"Основное условие, чтобы эта программа работала – соответствующие политические решения. Все просто. Тогда Украина не проиграет, а Россия – не победит", – рассказывает "Телеграфу" на условиях анонимности высокопоставленный дипломат.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба откровенно разъяснил, что при той модели финансирования, которая была представлена на прошлой неделе, — шансов по инициативе ноль. "Но если удастся вычислить форму участия каждого в обязательном порядке в финансировании, то эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию", — сказал глава МИД.

"Мы приветствуем такую инициативу и тот факт, что есть стратегия, но нам нужно увидеть практические аспекты. Потому что в таких инициативах важны детали", — подчеркнул министр иностранных дел Чешской республики Ян Липавский.

"Нам нужно подсчитать, сколько нужно Украине, чтобы сохранить свою демократию, суверенитет и территориальную целостность. И когда у нас будет эта сумма, мы должны решить, как мы можем ее получить", — заявил, в свою очередь, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес .

Глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что важно создать "надежные, долгосрочные структуры" для помощи Украине. Параллельно министр обороны страны Борис Писториус назвал предложение НАТО о 100 млрд евро для Киева "достойным рассмотрения", отметив при этом необходимость "избегать дублирования обязанностей и учитывать уже сделанные национальные взносы".

Одобрительно к идее относительно денежных обязательств перед Украиной отнеслись Польша и страны Балтии.

К примеру, глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш рассказал, что его страна приняла решение выделять для поддержки Киева 0,25% своего ВВП – поэтому он считает, что в дальнейшем при рассмотрении инициативы, возможно, следует договариваться не о конкретной сумме, а о проценте ВВП, который будут тратить союзники, "поскольку это очень справедливое распределение бремени".

"0,25% для Латвии ощущается так же, как 0,25% для Германии или Франции, — подчеркнул он. — Нам нужно решить, как помощь Украине может выглядеть в долгосрочной перспективе, чтобы была стабильность и предсказуемость".

Ранее о таком механизме подробно в интервью "Телеграфу" рассказывал министр обороны Эстонии Ханно Певкур. По подсчетам эстонских специалистов, выделение такого процента странами Евросоюза позволило бы за год собрать 120 млрд евро для Украины.

Очевидно, что за два дня, которые длился министериал в Брюсселе, достичь консенсуса по такому сложному вопросу просто невозможно. Поэтому наработка конкретных показателей затрат и шагов – дело следующих месяцев. Как сказал один из наших высокопоставленных собеседников, "часть стран точно готова говорить, считать и искать пути, но всегда следует помнить, что НАТО – не сторона этого конфликта".

При отсутствии на руках приглашения стать частью Альянса, в 2024 году Украина может получить от НАТО важный защитный механизм на несколько лет вперед. Конечно, только если 32-м союзникам удастся найти политическую волю прийти к согласию на этот счет.