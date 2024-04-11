У Украины закончились ракеты для "Patriot"? Аналитик BILD сделал тревожное предположение

Аналитик віразил негодование насчет запасов этих систем

В Украине больше нет ракет для ЗРК Patriot и IRIS-T. Все запасы, что были в стране, якобы уже исчерпаны.

Об этом на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) пишет аналитик BILD Юлиан Репке. По его словам, другие запасы большинства средств противовоздушной обороны также якобы уничтожены.

"Как я сказал несколько недель назад (и почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты "Патриот" и "Ирис-Т". Также истощены или уничтожены большинство других запасов средств ПВО", — отметил Репке.

К тому же аналитик выразил свое негодование насчет того, что в Штатах на складах есть необходимые ракеты, но Украине их не передают.

"И это при том, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов. Просто гнев", — подытожил Репке.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ЕС сделали неутешительный прогноз насчет систем Patriot для Украины. Дать то количество, которое просит Украина, не смогут.

Кроме того, Германия инициирует поиск зенитных ракетных систем Patriot и других систем ПВО для передачи их Украине.