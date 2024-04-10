Бывший нардеп, журналист и блоггер специально для "Телеграфа" рассказал о том, как Харьков стал символом несокрушимой Украины в борьбе за свободу

Харьков уже который день, неделю и месяц страдает от сумасшедших российских обстрелов. В Харьков летит баллистика, летят "Искандеры", летят ракеты С-300, летят КАБы и иранские беспилотники.

В городе и окрестностях почти уничтожена энергетическая инфраструктура, время от времени не работает метро, введены графики отключения света. На прифронтовых территориях Харьковщины несколько сотен населенных пунктов живут без электроснабжения.

Второй столице Украины выпало несчастье географически расположиться слишком близко к "братьям", России. Которая принялась сделать из цветущего украинского города второе Алеппо. Во время "русской весны" 2014 Харьков решительно и героически сопротивлялся сепаратизации. Именно в Харькове (и в Одессе) был окончательно развеян миф о "русскости" юга и востока Украины. Харьков и Одесса – это Украина! – было однозначно доказано десять лет назад. И именно поэтому эти города стали объектами пылкой ненависти со стороны Путина и его остервенелого имперства.

Безусловно, Харьков (как и Одесса) срочно нуждаются в защите системами "Patriot", или SAMP/T, и известно, что их сейчас активно ищут по всему миру наши стратегические союзники – Франция, Британия, Германия.

А пока город пытается жить свою войну, город пытается быть героическим, несокрушимым и крутым. И, безусловно, у него это отлично получается.

В убежища и укрытия почти никто не ходит. Но не потому, что пренебрегают опасностью. Просто не успевают. Вражеские ракеты долетают, прежде чем успевают включить воздушную тревогу. В барах и ресторанах люди ужинают при свечах. Романтика по принуждению. В Харькове проходят поэтические вечера и литературные дискуссии, потому что исторический бекграунд обязывает. Все время открываются какие-то новые заведения. Недавно заново открыл дверь пострадавший от предыдущего налета харьковский "Франик". А еще – стильный "Bunker Bar". Это одновременно и бар и укрытие. Удобно и практично.

Заказы из Харькова доставляются "Новой почтой" в любой регион Украины буквально на следующий день. Издатель Александр Савчук печатает отличные новые книги. "Мы работаем, Харьков — стоит!" – написано у него на сайте. Сергей Жадан заявил, что будет мобилизоваться в ВСУ (о том, что Жадан намерен вступить в ряды бригады Национальной гвардии Украины "Хартия", заявила журналистка Мария Малевская, ссылаясь на слова поэта. Сам Жадан публично еще не подтверждал свое намерение — Ред.). "Жадан должен держать в руках Нобелевскую премию, а не автомат", – говорит по этому поводу Тимоти Снайдер. Но такие сейчас времена. Кто должен творить новую украинскую литературу и новую украинскую поэзию, должен творить новую украинскую и мировую историю.

Даниил Лубкивский рассказывает: "Заезжаем в село на Харьковщине, оно полностью разрушено. Люди живут в трех восстановленных домах, вернулись недавно. Весь город усеян минами типа "лепесток". Хозяин собственноручно сделал "разминировщик", похожий на сапу. Ходит по городу, "разминирует". Потому что скоро весна и пора сажать... Растет картофель, зеленеет молодой лук. На минных полях... Так выглядит новейшее украинское Возрождение. "Цветут мальвы на мамином крыльце..."

У Харькова пока нет Patriot-ов, но Харькову хватает патриотов. В Харькове живут несокрушимые, замечательные и героические люди. В Харькове есть дух независимости и свободы, которой никогда не было, нет и не будет у тех, кто стремится уничтожить украинский город.

Центральная площадь Харькова, на которую летели ракеты еще в феврале 2022-го, носит имя Свободы. В довоенные времена харьковчане рассказывали заезжим, что это самая большая по площади площадь Европы. И пусть это даже не совсем так, по самой свободе, по свободолюбию, Харьков безусловно в Европе – первый! Номер один!

В Харькове в свое время жил и работал Лесь Курбас, основатель нового украинского модерного театра. В Харькове жил Юрий Шерех, квартира которого и сегодня город паломничества украинских писателей, литераторов, литературных критиков. В Харькове же Николай Хвылевой придумал тот лозунг, который остается актуальным для Украины и по сей день "Прочь от Москвы!".

В Харькове всегда и во все времена жили и работали люди, ставшие символами свободной Украины. Они сформировали тот "генотип" харьковского украинца и ту среду, которую не одолеть и не покорить никаким врагам.

В Харькове жили и живут люди, которые верят, прежде всего, в самих себя. А это самое важное. Ибо "мама меня учила, что уныние это зло!"

И когда мы сегодня слышим какие-то там ИПСО о наступлениях на Харьков, об угрозе окружения, о том, что "Харьков" на грани, мы, по всей Украине, вслед за харьковчанами можем сказать: "Хрен вам, а не Харьков".

Харьков – это Украина! Да, так есть, и так будет навеки!

Держись, родной Харьков! Обязательно победим, потому что как иначе?!