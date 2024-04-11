В України закінчилися ракети для "Patriot"? Аналітик BILD зробив тривожне припущення

Аналітик виразив обурення щодо запасів цих систем

В Україні більше немає ракет для ЗРК Patriot та IRIS-T. Усі запаси, що були в країні, нібито вже вичерпано.

Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) пише аналітик BILD Юліан Рьопке. За його словами, інші запаси більшості засобів протиповітряної оборони також нібито знищено.

"Як я сказав кілька тижнів тому (і майже ніхто мені не повірив): в України закінчилися ракети "Патріот" та "Іріс-Т". Також виснажено або знищено більшість інших запасів коштів ППО", — зазначив Рьопке.

До того ж аналітик висловив своє обурення щодо того, що в Штатах на складах є необхідні ракети, але Україні їх не передають.

"І це при тому, що у нас на складах сотні систем та тисячі ракет. Немає слів. Просто гнів", — підсумував Рьопке.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ЄС зробили невтішний прогноз щодо систем Patriot для України. Дати ту кількість, яку просить Україна, не зможуть.

Крім того, Німеччина ініціює пошук зенітних ракетних систем Patriot та інших систем ППО для передачі їх Україні.