"Достань тот проклятый Patriot": Кулеба сделал эмоциональное заявление насчет ПВО для Украины

Украине подходит только один ответ

Приоритетом для Украины является получение дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. На этом должна сфокусироваться основная деятельность дипломатов.

Об этом в ходе Форума дипломатии военного времени, который проходит в академии МИД, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент "Телеграфа". По словам главы МИД, получение Patriot является планом "А".

"Вопрос не в том, чтобы вообще не иметь плана "Б". Вопрос в том, чтобы в операционной ежедневной деятельности все были сфокусированы исключительно на одном – на достижении плана "А". В этом и есть особенность военного времени… Я проводил недавно совещание по Patriot с группой послов и я просто сразу идентифицировал, кто из послов уже живет в плане "Б". Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на плане "А": Достань тот проклятый Patriot", — отметил министр

Кулеба также заявил, что приоритетом МИДа является получение Украиной систем ПВО. В то же время он уточнил, что речь идет о конкретных системах — Patriot или SAMP-T.

"Почему в основном мы говорим о Patriot? Потому что их больше в мире. Но есть еще одна система, способная перехватывать баллистические ракеты – это SAMP-T. Не надо об этом забывать. Но нужно действовать очень сфокусировано. Не нужно размывать. Не нужно говорить, что мы работаем над тем, чтобы помочь Украине с укреплением противовоздушной обороны. Нет, нам такой ответ не подходит. Мы благодарны, что вы работаете. Вы молодцы, мы очень благодарны. Но нам такой ответ не подходит. Нам подходит только один ответ: Сколько батарей Patriot и когда? Сколько батарей SAMP-T и когда? Сколько ракет до них и когда?" — подытожил глава МИД

Ранее "Телеграф" сообщил, что Германия немедленно инициирует поиск всех зенитных ракетных систем Patriot и других систем ПВО для Украины. Он будет происходить не только у союзников, но вообще в мире.