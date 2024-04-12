"Дістань той клятий Patriot": Кулеба зробив емоційну заяву щодо ППО для України

Україні підходить тільки одна відповідь

Наразі пріоритетом для України є отримання додаткових зенітних ракетних комплексів Patriot. На цьому має бути сфокусована основна діяльність дипломатів.

Про це в ході Форуму дипломатії воєнного часу, який проходить в академії МЗС, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє кореспондент "Телеграфа". За словами голови МЗС, отримання Patriot є планом "А".

"Питання не в тому, щоб взагалі не мати плану "Б". Питання в тому, щоб в операційній щоденній діяльності всі були сфокусовані виключно на одному – на досягненні плану "А". В цьому і є особливість воєнного часу… Я проводив нещодавно нараду по Patriot з групою послів і я просто одразу ідентифікував, хто з послів вже живе в плані "Б". Замість того, щоб зосередитись виключно на плані "А": Дістань той клятий Patriot", — зазначив міністр

Кулеба також заявив, що пріоритетом МЗС є отримання Україною систем ППО. Водночас він уточнив, що мова йде про конкретні системи — Patriot або SAMP-T.

"Чому в основному ми говоримо про Patriot? Тому що їх більше у світі. Але є ще одна система, здатна перехоплювати балістичні ракети – це SAMP-T. Не треба про це забувати. Але потрібно діяти дуже сфокусовано. Не треба розмивати. Не треба казати, що ми працюємо над тим, щоб допомогти Україні зі зміцненням протиповітряної оборони. Ні, нам така відповідь не підходить. Ми вдячні, що ви працюєте. Ви молодці, ми дуже вдячні. Але нам така відповідь не підходить. Нам підходить тільки одна відповідь: Скільки батарей Patriot і коли? Скільки батарей SAMP-T і коли? Скільки ракет до них і коли?" — підсумував голова МЗС

Раніше "Телеграф" повідомив, що Німеччина негайно ініціює пошук усіх зенітних ракетних систем Patriot та інших систем ППО для України. Він відбуватиметься не лише у союзників, а й взагалі у світі.