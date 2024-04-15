Шмыгаль ответил на петицию о перенаправлении денег с телемарафона на ВСУ: что решил

Обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает нецелесообразным перенаправление средств, предназначенных для телемарафонов "Единые новости" и "Фридом", на закупку БПЛА и пикапов для нужд ВСУ.

Об этом стало известно из ответа Шмыгаля на петицию на сайте Кабмина, в которой автор просит зарегистрировать законопроект о внесении изменений в Закон № 3460-IX "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Проект дал бы возможность перенаправить деньги, которые предназначены для телемарафона, необходимую для украинских военных технику.

"Поскольку обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны, а реализация единой информационной политики — приоритетным вопросом национальной безопасности, то финансирование соответствующих мероприятий является весомой составляющей противодействия военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности в информационном пространстве. Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны нецелесообразно", — написал премьер.

Также Шмыгаль отметил, что правительство постоянно ведет работу над привлечением и направлением финансовых, материально-технических и других ресурсов на удовлетворение нужд ВСУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что доверие украинцев к телемарафону падает месяц за месяцем. Снижение доверия было отмечено с 2023 года.