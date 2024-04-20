Укр

С какими болезнями не мобилизуют мужчин: список

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Мобилизация Новость обновлена 20 апреля 2024, 15:48
Мобилизация. Фото Коллаж

В перечень вошли и психические расстройства также

В Украине до 13 мая продлено военное положение, во время которого происходит обязательная мобилизация всех военнообязанных лиц. Однако люди могут получить отсрочку от службы по состоянию здоровья.

Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины № 402 от 14.08.2008 года. В нем определен перечень болезней, которые являются основанием для вынесения решения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности и освобождении от мобилизации.

С какими болезнями можно получить отсрочку:

  • Инфекционные и паразитарные болезни (туберкулез, вирусный гепатит, ВИЧ и т.п.);
  • Новообразования (злокачественные и доброкачественные опухоли);
  • Болезни крови и кроветворных органов (анемии, болезни селезенки, нарушения свертывания крови и т.п.);
  • Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ (сахарный диабет, ожирение и т.п.);
  • Расстройства психики и поведения (деменция, психозы, невроз и т.п.);
  • Болезни нервной системы (воспалительные процессы, эпилепсия и т.п.);
  • Болезни глаз и ушей;
  • Болезни системы кровообращения и сердца;
  • Болезни органов дыхания (воспалительные процессы, астма и т.п.);
  • Болезни органов пищеварения (язвы, воспаления и т.п.);
  • Болезни кожи и подкожной клетчатки (дерматиты и т.п.);
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • Болезни мочеполовой системы;
  • Пороки развития и хромосомные нарушения;
  • Травмы, отравления и последствия внешних причин.

Напомним, что новым законом о мобилизации отменен статус ограниченно пригодный к военной службе. Теперь в Украине больше не существует этот статус, в связи с чем военно-врачебная комиссия сможет сделать только два вывода относительно пригодности к военной службе: годен или непригоден.

Ранее "Телеграф" писал, если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать.

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#Украина #Война #Мобилизация #отсрочка