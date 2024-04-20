С какими болезнями не мобилизуют мужчин: список
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В перечень вошли и психические расстройства также
В Украине до 13 мая продлено военное положение, во время которого происходит обязательная мобилизация всех военнообязанных лиц. Однако люди могут получить отсрочку от службы по состоянию здоровья.
Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины № 402 от 14.08.2008 года. В нем определен перечень болезней, которые являются основанием для вынесения решения военно-врачебной комиссии (ВВК) о непригодности и освобождении от мобилизации.
С какими болезнями можно получить отсрочку:
- Инфекционные и паразитарные болезни (туберкулез, вирусный гепатит, ВИЧ и т.п.);
- Новообразования (злокачественные и доброкачественные опухоли);
- Болезни крови и кроветворных органов (анемии, болезни селезенки, нарушения свертывания крови и т.п.);
- Эндокринные болезни, расстройства питания и обмена веществ (сахарный диабет, ожирение и т.п.);
- Расстройства психики и поведения (деменция, психозы, невроз и т.п.);
- Болезни нервной системы (воспалительные процессы, эпилепсия и т.п.);
- Болезни глаз и ушей;
- Болезни системы кровообращения и сердца;
- Болезни органов дыхания (воспалительные процессы, астма и т.п.);
- Болезни органов пищеварения (язвы, воспаления и т.п.);
- Болезни кожи и подкожной клетчатки (дерматиты и т.п.);
- Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
- Болезни мочеполовой системы;
- Пороки развития и хромосомные нарушения;
- Травмы, отравления и последствия внешних причин.
Напомним, что новым законом о мобилизации отменен статус ограниченно пригодный к военной службе. Теперь в Украине больше не существует этот статус, в связи с чем военно-врачебная комиссия сможет сделать только два вывода относительно пригодности к военной службе: годен или непригоден.
Ранее "Телеграф" писал, если мужчина не платит алименты, теперь его могут мобилизовать.