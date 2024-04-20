Отключения света в Украине могут начаться уже очень скоро: эксперт озвучил сроки

К перебоям стоит готовиться заранее

В Украине отключения света для населения могут вернуться уже летом. Ожидается, что в этот период отключения могут длиться до 4-6 часов в сутки.

Об этом в интервью Forbes рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил, что эти отключения скорее всего будут наблюдаться не только летом, но и зимой.

"Украина вряд ли пройдет пики потребления в июле-августе и зимой без ограничений. Это умеренно оптимистический сценарий. При худшем сценарии доступ к электричеству будет отсутствовать в течение 4-6 часов в сутки. Но апокалипсиса не будет", — сказал он.

Харченко подчеркнул, что отключения могли бы быть уже сейчас по всей стране, если бы ранее не вводились отключения для Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей.

Он напомнил, что для того, чтобы помочь энергосистеме необходимо воздержать от потребления в пиковые периоды. То есть, утром с 6:30 до 9:00 и вечером с 19:00 до 22:00.

"В Украине — до 9 млн домохозяйств. Если каждое из них уменьшит потребление на 2 кВт, это может помочь избежать дефицита. 2 кВт – это выключенный бойлер или утюг", — подчеркнул эксперт.

Как сообщалось ранее, министр энергетики Герман Галущенко ранее заявлял, что россияне попытаются добиться полного блэкаута в Украине, и поэтому жителям стоит готовиться к любому сценарию.