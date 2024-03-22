Удар России по ДнепроГЭС: грозит ли Украине тотальный блэкаут

В Центре Разумкова объяснили мотивы очередного обстрела россиян по энергетике и оценили потенциальные угрозы для населения

Масштабный ракетный удар России по Днепровской гидроэлектростанции в Запорожье снова актуализировал вопросы безопасности людей и угроз отечественной энергетике. Почему РФ ударила именно по Запорожью и возможен ли тотальный блэкаут в Украине из-за потенциальных повторных массированных обстрелов? Об этом "Телеграф" спросил директора энергетических программ Центра Разумкова, эксперта по энергетике Владимира Омельченко.

— Учитывая этот удар по ДнепроГЭС, каковы риски для населения в контексте угрозы подтопления территорий? Какие районы в опасности?

— Пока нельзя давать исчерпывающие точные комментарии по этому поводу, потому что нет достаточной информации от наших официальных лиц. Когда такая информация будет, тогда можно всесторонне анализировать эту ситуацию.

— Если абстрагироваться от ДнепроГЭС, какие существуют риски для украинской энергетики и экологии с точки зрения возможного повторения массированных ударов России по крупным энергообъектам страны (ДнепрГЭС, Киевская ГЭС, Каневская ГЭС)?

— Отрицательные последствия могут оказаться не только для энергетики. В первую очередь, такие потенциальные удары будут по населению и экологии. Действительно, в таком случае это будет и экологическая катастрофа, и катастрофа человеческая, поскольку речь может идти о затоплении тысяч гектаров вокруг этих станций и дамб. Но опять же, пока такого не произошло. Поэтому, во-первых, нечего пугать население.

Во-вторых, у нас гидроэнергетика является очень важной отраслью, поскольку она не только генерирует электрическую энергию, но также выполняет аккумулирующую роль. Потому что в гидроэнергетике есть аккумулирующие гидроэлектростанции. То есть это отрасль достаточно маневренная, а у нас есть дефицит маневровых мощностей. Поэтому с точки зрения маневровых мощностей она выполняет очень важную функцию, без которой невозможно сбалансировать энергетическую систему и невозможно эффективно работать, в том числе возобновляемым источникам энергии.

— Именно из этих соображений оккупанты и ударили по такому крупному объекту гидроэнергии, чтобы нанести максимальный ущерб? Повторит ли РФ свои попытки и к каким последствиям это может привести?

— Обратите внимание, что когда россияне в прошлом году взорвали дамбу Каховской ГЭС, к сожалению, была такая очень слабая реакция мирового сообщества, что дало россиянам возможность надеяться, что они могут бить и дальше по гидроэлектростанциям.

Считаю, что такие действия – это преступление против человечности. Совершенно четкое и явное преступление. Однако мы видим, к сожалению, международные организации и ведущие страны на это реагируют очень слабо (как было в случае с той же Каховской ГЭС). Именно эта слабая реакция и зажгла такой себе зеленый свет для оккупантов, для последующих ударов по гидроэлектростанциям.

Также была очень слаба реакция на захват террористами Запорожской АЭС. Все это подталкивает и стимулирует Россию в ее безнаказанности совершать и дальше такие преступления против человечности.

— Учитывая попытки РФ нанести удары по важным стратегическим объектам гидроэнергетики, возможен ли в Украине тотальный блэкаут?

— К счастью, пока такой ситуации нет и предпосылки для этого отсутствуют. Поэтому говорить о тотальном блэкауте слишком рано.

Напомним, ночью и утром в пятницу, 22 марта, россияне совершили масштабную атаку не только по Днепровской ГЭС. Зафиксированы попадания по объектам генерации и системы распределения в разных областях Украины.

Также "Телеграф" писал о взрывах в Киеве во время воздушной тревоги утром 22 марта. Предварительно это была работа сил ПВО. Накануне серьезно досталось столице – на обстрел Россия потратила сотни миллионов долларов.