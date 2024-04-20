Відключення світла в Україні можуть розпочатися вже дуже скоро: експерт озвучив терміни

До перебоїв варто готуватися заздалегідь

В Україні відключення світла для населення можуть повернутись уже влітку. Очікується, що в цей період відключення може тривати до 4-6 годин на добу.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Він зазначив, що ці відключення швидше за все спостерігатимуться не лише влітку, а й узимку.

"Україна навряд чи пройде піки споживання в липні-серпні та взимку без обмежень. Це помірно оптимістичний сценарій. За гіршого сценарію доступ до електрики буде відсутній протягом 4-6 годин на добу. Але апокаліпсису не буде", — сказав він.

Харченко підкреслив, що відключення могли б бути вже зараз по всій країні, якби раніше не запроваджувалися відключення для Одеської, Дніпропетровської та Харківської областей.

Він нагадав, що для того, щоб допомогти енергосистемі, необхідно утриматися від споживання в пікові періоди. Тобто вранці з 6:30 до 9:00 та ввечері з 19:00 до 22:00.

"В Україні — до 9 млн домогосподарств. Якщо кожне з них зменшить споживання на 2 кВт, це може допомогти уникнути дефіциту. 2 кВт — це вимкнений бойлер або праска", — підкреслив експерт.

Як повідомлялося раніше, міністр енергетики Герман Галущенко раніше заявляв, що росіяни спробують досягти повного блекауту в Україні, і тому мешканцям варто готуватися до будь-якого сценарію.