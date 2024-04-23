Греция окончательно определилась, даст ли Украине ПВО

Страна не готова рисковать своей безопасностью

Греция не будет передавать Украине системы противовоздушной обороны, несмотря на заявления СМИ со ссылкой на источники в правительстве. Страна не будет ставить под угрозу свой сдерживающий потенциал.

Такое заявление сделал официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис. Об этом было сказано на радиостанции REAL FM.

"Мы не будем предпринимать никаких шагов, которые поставят под угрозу сдерживающий потенциал страны, противовоздушную оборону страны", — сказал Маринакис.

Он также прокомментировал сообщения, которые появляются в СМИ насчет поставок систем ПВО от Греции в Украину, если Штаты заменят имеющиеся в распоряжении Афин Patriot и С-300 новыми ракетами. Представитель правительства сказал, что не располагает такой информацией.

Стоит отметить, что ранее Pronews, ссылаясь на правительственные источники, писал, что Греция может передать одну систему Patriot из двух, развернутых на ее территории.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна не будет предоставлять Украине истребители F-16. Он отметил, что "Греция не готова дарить эти боевые самолеты Украине". В то же время он подчеркнул, что Греция поддерживает Украину.