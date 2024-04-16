Премьер Греции заявил, что не даст Украине F-16: объяснил причины, упомянул и о РФ

У Греции есть обеспокоенность по поводу собственной безопасности

В конце марта СМИ сообщили, что Украина хочет купить у Греции истребители F-16. Однако премьер-министр Кириакос Мицотакис отрицает намерения страны передать самолеты.

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita. По его словам, "мы не готовы дарить Украине самолеты F-16".

Премьер отметил, что информация СМИ о передаче истребителей F-16 не соответствует действительности.

"Однако подчеркну, что мы поддерживали и продолжаем поддерживать Украину. Мы приняли это решение в самом начале вторжения", – сказал Мицотакис.

В то же время греческий премьер напомнил, что Афины имеют "исторически сильные связи с Россией, культурные, религиозные", но "решительно выступают против кремлевского режима".

Он подчеркнул, что Греция предоставила "значительное количество 155-мм снарядов" и "постоянно ищет пути дальнейшего усиления нашей военной поддержки". Однако Мицотакис отказался предоставить более развернутый ответ по военной помощи Киеву.

"Но я еще раз подчеркну, что у нас есть обеспокоенность относительно нашей собственной безопасности. Поэтому мы должны быть очень осторожными, чтобы поставки в Украину не уменьшили нашу способность обеспечить мощное сдерживание. Мы должны быть бдительными из-за нашего соседа (Турция – ред.)", – объяснил он.

Ранее "Телеграф" писал, что Норвегия готовит для передачи Украине партию истребителей F-16, но есть нюанс.