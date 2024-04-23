Греція остаточно визначилася, чи дасть Україні ППО

Країна не готова ризикувати своєю безпекою

Греція не передаватиме Україні системи протиповітряної оборони, попри заяви ЗМІ з посиланням на джерела в уряді. Країна не ставитиме під загрозу свій стримуючий потенціал.

Таку заяву зробив офіційний представник уряду Греції Павлос Марінакіс. Про це сказано на радіостанції REAL FM.

"Ми не будемо робити жодних кроків, які ставлять під загрозу стримуючий потенціал країни, протиповітряну оборону країни", — сказав Маринакіс.

Він також прокоментував повідомлення, які з’являються у ЗМІ щодо постачання систем ППО від Греції до України, якщо Штати замінять наявні в розпорядженні Афін Patriot та С-300 новими ракетами. Представник уряду сказав, що не має такої інформації.

Варто зазначити, що раніше Pronews, посилаючись на урядові джерела, писав, що Греція може передати одну систему Patriot із двох, розгорнутих на її території.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна не надаватиме Україні винищувачі F-16. Він зазначив, що "Греція не готова дарувати ці бойові літаки Україні". Водночас він наголосив, що Греція підтримує Україну.