Греция хочет продать свои F-16 и Mirage: Украина ими уже заинтересовалась – СМИ

Греция не будет делать поспешных решений по продаже самолетов

Греция планирует выставить на продажу часть своего истребительного авиапарка, состоящего из нескольких типов самолетов на фоне того, что вскоре она получит от США 40 единиц истребителей F-35A. Греция имеет на вооружении истребители F-4 Phantom II, Mirage 2000-5, F-16 Block 30, F-16 Block 50 и Block 52, F-16 Viper и Rafale; некоторые из самолетов могут заинтересовать Украину, которая нуждается в западных истребителях.

Об этом сообщает греческое издание Kathimerini. Газета пишет, что ни для кого не секрет: Киев внимательно присматривается к тому, кто какое западное оружие собирается продать и готов купить его.

"Украина фактически готовится интегрировать F-16 в свой авиапарк с первыми эксплуатационными полетами, начиная с июля. По информации, Киев через посредников проявил интерес к греческим F-4 Phantom, а также к другим западным самолетам, которые планируется продавать", – отметило издание.

Впрочем, Греция не будет делать поспешных решений по продаже самолетов. К примеру, F-4 можно будет снять с вооружения только тогда, когда прибудут F-35. Что касается F-16 и Mirage – у греков есть модернизационные планы на них. Однако не стоит исключать, что часть этих самолетов все же продадут. Кроме того, кстати, есть и некоторые другие опции.

"Следует отметить, что любые дискуссии касаются не только целых платформ, но и их частей. Кроме того, возможная модернизация Block 50 до Viper оставит неиспользованными части Block 52, то есть радары, датчики, системы связи и т.п., на которые уже ищут покупателей и несомненно, что среди прочего интерес будет высказан Киевом", – резюмирует издание.

Тем временем первые украинские пилоты, проходящие обучение на истребителях F-16, завершили один из его этапов. Интенсивная подготовка проходила под руководством инструкторов ВВС Великобритании.

Ранее "Телеграф" писал, что истребители F-16 дадут военному командованию новые возможности. Правда, не стоит забывать о том, что эти самолеты – не супероружие.