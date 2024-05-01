Городской глава Ирпеня отстранил первого заместителя на фоне коррупционного скандала

Андрей Кравчук отстранен через два часа после обнародования информации об открытии уголовного производства

Первого мая мэр Ирпеня Александр Маркушин отстранил от исполнения обязанностей своего первого заместителя Андрея Кравчука. Это произошло через два часа после того, как была обнародована информация об открытии уголовного производства по возможному хищению средств при проектировании капитального ремонта спортивной школы. Решение об отстранении и проведении служебного расследования размещено на сайте Ирпенского городского совета.

Известно, что Бучанская окружная прокуратура начала досудебное расследование №42024112320000037. 4 ст. 191 УК (мошенничество, совершенное в крупных размерах). Дело касается проектирования капитального ремонта детско-юношеской спортивной школы в Ирпене, пострадавшей от российских обстрелов.

Ранее депутат Ирпенского городского совета Артем Гурин заявил, что подал заявление о совершении преступления в прокуратуру. По его словам, в 2023 году горсовет решил, что в рамках реконструкции город должен получить бассейн, но проектант объекта ООО "Академия строительных экспертиз" получил деньги, но строительство бассейна не запроектировал. При этом Андрей Кравчук лично подписал акт приёма выполненных работ.

"Как оказалось, деньги пересчитали, акт подписали, а бассейн запроектировать "забыли". Выходит деньги за проектирование бассейна украли?" – написал Гурин и призвал мэра Маркушина начать внутреннюю проверку и отстранить первого заместителя от обязанностей на время следствия.

Известно, что Андрей Кравчук является племянником бывшего мэра Ирпеня Владимира Карплюка.

Напомним, что Владимир Карплюк является фигурантом ряда коррупционных дел, находящихся на разных этапах (от расследования до судебного разбирательства). Ранее СМИ сообщили, что из-за причастности к коррупции у Карплюка недавно отменили визу для въезда в Соединенные Штаты. Фактически он стал невъездным в США. Перед этим экс-мэра разоблачили на связях с сектой АллатРа, которая оправдывает вторжение путина в Украину и деятельность которой в Украине прекратила Служба Безопасности Украины в 2023 году.

Как мы сегодня сообщали, племянник бывшего мэра Ирпеня Карплюка причастен к "распилу" средств на восстановление школы.