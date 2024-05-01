Міський голова Ірпеня відсторонив першого заступника на тлі корупційного скандалу

Андрій Кравчук відсторонений через дві годин після оприлюднення інформації про відкриття кримінального провадження

Першого травня міський голова Ірпеня Олександр Маркушин відсторонив від виконання обов’язків свого першого заступника Андрія Кравчука. Це відбулося через дві години після того, як була оприлюднена інформація про відкриття кримінального провадження щодо можливого розкрадання коштів під час проектування капітального ремонту спортивної школи. Рішення про відсторонення та проведення службового розслідування розміщене на сайті Ірпінської міської ради.

Відомо, що Бучанська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування №42024112320000037 за. 4 ст 191 КК (шахрайство, вчинене у великих розмірах). Справа стосується проектування капітального ремонту дитячо-юнацької спортивної школи в Ірпені, що постраждала від російських обстрілів.

Раніше депутат Ірпінської міської ради Артем Гурін заявив, що подав заяву про вчинення злочину до прокуратури. За його словами, у 2023 році міськрада вирішила, що у рамках реконструкції місто мало отримати басейн, але проектант об'єкту ТОВ "Академія будівельних експертиз" отримало гроші, але будівництво басейну не запроектувало. При цьому Андрій Кравчук особисто підписав акт прийому виконаних робіт.

"Як виявилось, гроші перерахували, акт підписали, а басейн запроектувати "забули". Виходить гроші за проектування басейну вкрали?" – написав Гурін та закликав мера Маркушина розпочати внутрішню перевірку та відсторонити першого заступника від обов’язків на час слідства.

Відомо, що Андрій Кравчук є племінником колишнього мера Ірпеня Володимира Карплюка.

Нагадаємо, що Володимир Карплюк є фігурантом низки корупційних справ, які знаходяться на різних етапах (від розслідування до судового розгляду). Раніше ЗМІ повідомили, що через причетність до корупції у Карплюка нещодавно скасували візу для в’їзду у Сполучені Штати. Фактично, він став нев'їзним до США. Перед цим екс-мера викрили на зв'язках із сектою "АллатРа", яка виправдовує вторгнення путіна в Україну і діяльність якої в Україні припинила Служба Безпеки України у 2023 році.

Як ми сьогодні повідомляли, племінник колишнього мера Ірпеня Карплюка причетний до "розпилу" коштів на відновленні школи.