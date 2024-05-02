Как правильно снимать показания счетчиков воды: нужно запомнить одно правило

Есть нюансы, на которые следует обратить внимание

Показания счетчиков воды, как и других коммунальных услуг, необходимо передавать ежемесячно до определенной даты, чтобы не переплачивать. Важно знать, как правильно это делать.

Если жилье не подключено к центральному отоплению, счетчик будет только на холодную воду. В другом случае — будет и на горячую. Об этом говорится в материале Portmone.

В то же время есть дома с отдельными стояками в ванной и на кухне. В такой ситуации счетчиков будет сразу четыре.

Отмечается, что счетчики воды бывают двух видов — электронные и механические. Они ничего не отличаются, кроме отображения на них информации.

Так, объем потребляемой воды будет показан на циферблате в литрах. При подаче показаний следует переводить из в кубометры. Для этого обычно цифру разделяют запятой или выделяют другим цветом потребление в литрах.

Таким образом, если на вашем циферблате 000123,456, то передавать нужно только 123 (эти числа указывают на использованный объем воды в кубометрах). В то же время 456 — объем воды в литрах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как проверять счетчики воды с демонтажем и без и какой вариант лучше.