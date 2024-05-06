Российский журналист Александр Невзоров прокомментировал приказ Владимира Путина провести учения по применению нестратегического ядерного оружия

Вероятно, это лето будет грибным, но вот грибочки будут, преимущественно, ядерными. Кремлевский упырь официально распорядился провести в ЮФО учения по применению тактического ядерного оружия.

Конечно, Путина колбасит. Он знает, что война находится в состоянии крайне зыбкого равновесия. Достаточно на "чашу" Украины сесть любой реальной НАТОвской "мухе" — и фронт посыпется к чертям собачьим.

То, что демонстрирует сегодня армия России — это абсолютный предел ее возможностей. Карликовые победы над коровниками и поселками Донбасса, захват одиночных окопчиков, натужное покорение свиноферм — вершина военного потенциала РФ.

При том, что орки действительно "лезут из кожи вон", бюджет страны ограблен и перепрошит под тотальную войну, а жизнь исковеркана, "свинофермы" — это апогей русской стратегии и тактики. Ни на что большее Россия не способна.

Впрочем, и завоевание коровников возможно лишь до того момента, пока ВСУ не подвезут снаряды и пополнение. В реальности — военное положение РФ архитрагично.

Конечно, Путину пришло время выкладывать последний, ядерный козырь. Пока — в режиме шантажа. "Тактичность" ядерного оружия — это, разумеется, просто "первая ласточка".

Живой Путин — абсолютная гарантия кошмара тотального и стратегического. Именно садизм и нарциссизм русского диктатора обеспечивают только такой "вектор событий".

То, что рука России потянулась за ядерным аргументом — есть прямое и однозначное свидетельство того, что обычная война будет ею проиграна. И Путин это уже понимает.

Источник: пост Невзорова в Telegram