"Да, выставили г**но на продажу": "Укрпочта" резко ответила на критику аукциона старой техники, в сети обсуждают

Мнения пользователей сети относительно сообщения компании разделились

"Укрпочта" выставила на продажу 531 неисправный автомобиль, который продолжает висеть на балансе компании и наткнулась на критику. Поэтому госкомпания выдала весьма эмоциональный пост, в котором объяснила причины такого шага.

О продаже автомобилей изначально сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский. Ответ на критику был обнародован в профиле компании в соцсети X.

Компания отмечает, что хотела бы передать автомобили бесплатно на нужды ВСУ, однако не может сделать этого по закону, так как является государственной компанией. Поэтому продажи идут через Prozorro.

Накануне глава компании Смелянский объяснил, что продажа планировалась еще до начала вторжения, однако после этого планы были поставлены на паузу. Вырученные деньги планируют потратить на закупку новых автомобилей, поскольку автопарк из-за боевых действий имеет свойство сокращаться.

Он отметил, что на продажу выставлен 531 автомобиль в основном производства 1990-х или 2000-х годов, хотя есть и более старые экземпляры. При этом Смелянский добавил, что вполне реально собрать из нескольких автомобилей один исправный.

"Все будет продаваться лотами от 9 до 134 единиц по региональному критерию (т.е. лоты по всей стране) и стоимостью от 42 тысяч до 1,1 млн грн за лот", — отметил он и показал фото с киевским лотом.

Также он подчеркнул, что компания уже столкнулась с огромным количеством критики в сети за то, что не передала автомобили бесплатно на нужды ВСУ.

"Объясняю – мы компания, у которой акционер – государство, и просто так передавать ничего не можем. И, я думаю, не нужно много фантазии, чтобы представить, как те же активисты – антикоррупционеры прибежали бы (вместе уже с БЭБ, прокуратурой и т.д.) писать о том, как с баланса государственной компании "пропал 531 автомобиль, в том числе, Мерседес", и неважно, что ему 20 лет", — написал он и добавил, что именно поэтому продажи будут проводиться через аукцион.

В комментариях к записи часть пользователей раскритиковали "Укрпочту" за несдержанные выражения, а другие наоборот поддержали компанию.

Нашлись и те, кто не преминул возможностью озвучить свой крик души.

Как сообщалось ранее, в ночь на 28 марта официальный Telegram-канал Пенсионного фонда Украины обнародовал пикантную фотографию, чем наделал шума в сети. И хотя фото было быстро удалено, но "Укрпочта" решила оригинально поддержать ПФУ, протянув "ногу помощи".