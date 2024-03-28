Протянули "ногу помощи": Укрпочта забавно поддержала ПФУ в истории с пикантным фото

Главная почта страны подбодрила Фонд смешным постом в соцсети

"Укрпочта" забавно поддержала Пенсионный фонд Украины после ночной публикации пикантного фото на Телеграмм-канале ведомства. На странице главной почты страны появилось фото ног в рваных колготках.

Пост разместили в социальной сети Х (бывший Twitter – ред.,). В нем призвали сотрудников ПФУ не отчаиваться на фоне последних событий.

"Не таким мы представляли наше утро, но… Пенсионный фонд, не унывайте! Поддержка — наше все!" — говорится в публикации компании.

В комментарии к публикации сотрудники компании добавили, что ноги не фейковые.

Напомним, что в ночь на 28 марта официальный Telegram-канал Пенсионного фонда Украины удивил подписчиков своим контентом. Он уже был удален, но успел разлететься по сети. Среди постов-новостей ПФУ внезапно появилось интимное фото, которое, вероятно, было опубликовано по ошибке. Чья-то пятая точка в кружевных трусах провисела в ленте официальной пресс-службы довольно долго. На ней успело даже собраться несколько сотен реакций.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Пенсионном фонде прокомментировали появление пикантного фото. Там заявили, что страницу взломали хакеры.