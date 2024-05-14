Согласовал покупку "яиц по 17": экс-заму Резникова нашли должность в другом министерстве

Свою новую должность экс-замминистра обороны внес в декларацию

Экс-заместителю министра обороны Украины Алексея Резникова по вопросам финансов и внутреннего аудита Ростиславу Замлинскому нашли новую должность в МИДе. Его назначили послом по особым поручениям.

Ранее он фигурировал в деле о заключении контрактов на еду для армии по завышенным ценам. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК), ссылаясь на декларации чиновника.

В Центре напомнили, что именно Ростислав Замлинскоий в течение 2022−2023 годов согласовывал контракты по закупке продуктов для ВСУ по завышенным ценам, среди которых был и скандальный контракт с "яйцами по 17".

ЦПК проанализировал документы, свидетельствующие о доходах чиновника и обнаружил, что в декларации за 2023 год Замлинский указал новое место работы. Вероятно, назначение произошло в начале 2024 года.

Указано, что из публичных источников неизвестно, какими вопросами занимается Замлинский в МИД.

"Безумием является назначить послом по особым поручениям чиновника, который закрывал глаза на коррупционный ад в госзакупках Резникова. Если же должностные обязанности Замлинского каким-либо образом касаются оружия — такое решение является преступным", — заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

Скандал вокруг закупки продуктов для ВСУ

Напомним, что в 2023 году в СМИ появилась информация о массовых закупках МОУ по завышенным ценам.

Основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов рассказал, что оборонное ведомство закупает продукты для ВСУ в два-три раза дороже по сравнению с ценами в магазинах Киева. Он сравнил отдельные позиции с ценами в столичном "Сильпо". В своем расследовании журналист ссылался на документы, полученные от источника в ВСУ.

Выяснилось, что Минобороны закупало яйца по 17 грн за штуку. При этом розничная цена в магазине тогда была около 7 грн за штуку.

Тогдашний министр Алексей Резников назвал вспыхнувший скандал попыткой подорвать доверие к руководству ведомства. В Офисе президента и Минобороны пообещали проверку.

В связи с событиями замминистра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку и был уволен 24 января.

На фоне скандала был уволен и Богдан Хмельницкий с должности директора департамента закупок МОУ.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить систему государственных закупок для ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что для ВСУ заказали продуктов на миллиарды, кое-что подорожало.