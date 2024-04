Резников получил новую должность: кем стал экс-министр обороны Украины

Сам Резников пока никак не прокомментировал свое назначение

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников получил новую должность после того, как подал в отставку. Он стал директором "Безопасных и оборонных программ" в Институте будущего.

Об этом сообщил соучредитель Украинского института будущего Игорь Лиски. Он уверен, что Алексей Резников сможет дать новый толчок сфере обороны нашей страны.

"Встречайте новый Директор "Безопасных и Оборонных Программ" Ukrainian Institute for the Future. Сейчас это самое актуальное направление, и мы очень верим, что именно Oleksii Reznikov сможет дать свежий толчок в сфере обороны и безопасности нашей страны. Ждем ваших идей, мнений и сотрудничества. Обещаем новый уровень аналитики, содержания и дискуссии! To be continued…", — написал Игорь Лиски.

Он также опубликовал общее фото с Алексеем Резниковым и еще одним соучредителем Безопасных и оборонных программ Анатолием Амелиным.

Напомним, что 5 сентября 2023 года ВРУ уволила Алексея Резникова с поста глав Минобороны Украины. В январе 2024 года стало известно, что Резников восстановил свое право заниматься адвокатской деятельностью.

Также ходили слухи, что бывший министр обороны может стать послом Украины в Великобритании. Но позже в СМИ привели ряд причин, по которым это невозможно.

Ранее "Телеграф" рассказывал что ходили слухи о том, что Алексея Данилова после увольнения их СНБО хотели назначить послом в Норвегию. Однако этого не произошло и Владимир Зеленский назначил его послом в Молдову.