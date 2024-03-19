Награждал Резников: чем еще отличился эксвокнком со Львовщины, который накупил квартир и Lexus

Наградили в 2022 году за образцовое исполнение воинского долга

В понедельник, 18 марта, СМИ обнародовали информацию о том, что бывший начальник Самборского районного ТЦК и СП Сергей Бабич задекларировал имущество на 6,4 млн грн. Но не только этим известен военком в сети, ведь в сентябре прошлого года его обвинили в бездействии из-за пыток и содержания в неволе военнообязанных мужчин.

"Телеграф" собрал в этом материале наиболее громкие события из жизни скандального военного. Известно, что у Бабича есть жена-медик Ирина и дочь-студентка София.

В 2022 году министр обороны Украины Алексей Резников наградил бывшего военкома за образцовое исполнение воинского долга. Но сейчас уже известно, что с 24 февраля 2022 года на семью Сергея Бабича было переписано много квартир. Что не указывает на соответствие его персоны награде.

Далее в сентябре 2023 в сеть попала информация о том, что работники Самборского военкомата держат в неволе и издеваются над военнообязанными мужчинами. В результате Сергея Бабича, возглавлявшего военкомат Самбора, отправили под круглосуточный домашний арест на два месяца. А во время следствия в Национальном агентстве по предотвращению коррупции нашли у военного незаконное состояние.

Тогда во время проверки выяснилось, что за последние три года военком вместе с женой приобрел имущества более чем на 4 миллиона гривен. Агентству в прошлом году Сергей Бабич объяснил это тем, что якобы его семья много лет экономила, чтобы купить недвижимость. К тому же его мама якобы подарила 42 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК отреагировали на скандал с "похищением" волонтера во Львове.