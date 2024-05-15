"Содержание одного военного ежегодно обходится государству в 1,2 млн грн": замминистра обороны Дмитрий Клименков

В Минобороны рассказали "Телеграфу" о новых подходах к обеспечению ВСУ, некоторых тонкостях тендеров и противодействии схемщикам

На начало мая 2024 года в Министерстве обороны Украины для обеспечения Вооруженных Сил заключили контрактов на 32 млрд грн. А конкурентные торги позволят сэкономить бюджету около 10 миллиардов. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, комментируя тендерные тонкости, специфику формирования цен на продукты и вооружение для ВСУ, а также трансформацию подходов к обеспечению Сил обороны.

О снижении цен на торгах

— В последнее время все чаще с победителями тендеров заключаются дополнительные договоры, в которых сумма госзакупок меняется в сторону снижения. Наблюдается ли подобная картина в Министерстве обороны? Нет ли у оборонного ведомства проблем с финансированием закупок для нужд ВСУ?

— Государственный оператор тыла (ГОТ) — агентство, которое закупает для Вооруженных Сил Украины еду, одежду, горючее и т.д. По состоянию на начало мая оператор уже заключил контракты на 32 млрд грн. Конкуренция на торгах позволит сэкономить около 10 миллиардов.

Да, действительно, на Prozorro можно увидеть заключение агентством дополнительных контрактов на поставку продуктов питания с пересмотром объемов в сторону снижения. Но такие договоры заключают не потому, что не хватает финансов. А, скажем, если определенный поставщик продуктов не справляется с поставками, тогда ГОТ уменьшает объемы для такого контрагента и перераспределяет на другие компании. То есть, это уже часть операционной работы именно по выполнению контрактов.

Еще важно отметить, что экономию государственных средств мы наблюдаем также в сегменте закупок вооружения и военной техники. Приведу пример: недавно Агентство оборонных закупок приобрело тысячи дронов для ВСУ по рекордно низким государственным ценам.

— То есть, первые контракты уже заключены и процесс оснащения стартовал?

— Именно так.

— Чем именно Министерство обороны обязано обеспечивать бойца ВСУ на средства государства и в какую сумму это может обойтись в расчете на одного военнослужащего – снаряжение, оружие, питание?

— В 2024-м содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн грн в год. Это без затрат на оружие. Например, средняя цена питания одного военного в день составляет около 114 гривен (минимальная цена за комплект — где-то 104 гривны, а максимальная — 125 гривен). Расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенности эксплуатации снаряжения. Есть позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка или что-нибудь другое.

Дмитрий Клименков: "Агентство оборонных закупок приобрело тысячи дронов для ВСУ по рекордно низким ценам"

— 2023 год запомнился миллиардными выигрышами на гостендерах компаний, до этого не занимавшихся поставками для ВСУ. Яркий пример тому – группа компаний львовского предпринимателя Игоря Гринкевича. А ООО "Атомсервис" выиграло на тендерах по питанию ВСУ за прошлый год на сумму около 6,5 млрд. грн. С чем связаны такие победы неизвестных компаний, тем более, что "Атомсервис" не первый год связывают с экс-нардепом Юрием Иванющенко?

— Хочу отметить, что во время войны главный приоритет Министерства обороны — это своевременно и достаточно обеспечить военных качественными продуктами. Если у правоохранительных органов есть вопросы к поставщикам, это уже дело следователей. Я не имею права комментировать их работу. Очевидно, любой мой комментарий по этому поводу может помешать их работе.

Единственное, что я могу отметить, в действующей команде в Минобороны есть нулевая толерантность к коррупции. Вы можете убедиться в этом по результатам работы закупочных агентств и вообще по нашей операционной деятельности.

О проверках поставщиков и ПЭПах

— Существует ли система проверки фирм-участников тендеров для поставок ВСУ, их репутации, опыта работы в данной сфере, возможного сговора участников тендера, и как это происходит?

— Законодательство четко определяет основания для отклонения предложений участника. Они предусмотрены законом о публичных закупках. Эти основания позволяют отклонить предложения обанкротившихся участников, совершивших коррупционные правонарушения, осужденных за преступления, совершенных по корыстным мотивам и т.п.

Кроме того, ГОТ осуществляет дополнительно антикоррупционную проверку потенциальных контрагентов и верифицирует соответственно данные. Для этого ГОТ использует собственный отдельный внутренний порядок проверки деловых партнеров, в рамках которого Агентство проверяет контрагента в соответствии с требованиями законодательства.

Государственный оператор тыла дополнительно проверяет контрагента и о наличии репутационных, коррупционных рисков, а также по всем возможным базам данных поставщиков. И это еще не все. ГОТ использует дополнительный инструмент комплаенса (соответствие любым внутренним или внешним требованиям, нормам, стандартам или законодательству. — Авт.), как финансовый мониторинг. То есть усиленно проверяет компании, владельцы которых указаны в Реестре национальных публичных деятелей Украины, так называемый ПЭП (politically exposed persons, PEP. — Авт.).

— Можно ли оградить государственные закупки в сфере обороны от повторения скандала с яйцами по 17 гривен, если допустим, что все участники тендера договорятся поставить товар по завышенным ценам и придется выбирать между завышенными, скажем, в два-три раза ценами?

— Для предотвращения такой ситуации в закупке продуктов питания ГОТ использует механизм установления предельных цен. Предельные цены рассчитывают на основании анализа рынка. Другими словами, идет постоянный мониторинг рынка по открытым источникам, по запросам и предложениям, общению с производителями и т.д.

Также стоимость продуктов базируется на индексе потребительских цен и ежемесячно пересматривается, отражая соответствующую динамику рынка. Предельные цены действуют для того, чтобы поставщик не мог установить необоснованно высокую, нерыночную цену. И этим мы делаем невозможным то, о чем вы сказали.

— Насколько охотно компании-участники регистрируются на проведение тендеров на поставку Минобороны после последних скандалов, связанных с госзакупками? Не было ли случаев отмены тендеров из-за отсутствия желающих?

— С самого начала работы ГОТ большинство закупок оператором на электронной площадке являются конкурентными. Например, в том числе 99% закупок вещевого имущества или 92% горюче-смазочных материалов — это конкурентные закупки. Также мы наблюдаем, что активная работа с рынком и разъяснения дают результаты. Как работать с государственными тендерами, как заинтересованным компаниям появляться на торгах, принимать участие в аукционах и т.п.

К примеру, на тендерах по летним полевым костюмам до запуска ГОТ в среднем участвовали шесть компаний, а уже при работе Агентства в аукционах соревнуются в среднем 15 фирм-производителей.

О шансах для украинских производителей

— Государство тратит десятки миллиардов гривен на закупку вооружения и тылового имущества. Какая доля этих расходов приходится на украинских производителей?

— Это наш приоритет. Минобороны направляет десятки миллиардов гривен на закупку вооружения и тылового имущества. Эти государственные расходы являются шансом для украинской промышленности. К примеру, государственный оператор тыла закупает одежду и другое вещевое имущество для военных на миллиарды гривен. Это возможность для украинской промышленности развивать свои предприятия во время войны, создавать рабочие места, платить налоги. Также это возможности для отечественного военно-промышленного комплекса. За последний месяц Агентство заключило рекордное количество контрактов на закупку оружия, боеприпасов и военной техники. Из них на украинских производителей приходится достаточно значительная доля.

— Минобороны планирует создать наблюдательные советы в закупочных агентствах. Какова цель этой инициативы?

— Наблюдательные советы заработают в обоих агентствах Минобороны (ГОТ и Агентстве оборонных закупок. — Авт.). Уже избрали через Prozorro рекрутинговую компанию, которая поможет найти профессиональных кандидатов на должности независимых членов наблюдательных советов.

Подчеркиваю: это должны быть профессиональные наблюдательные советы, в которых большинство из состава будут независимые члены. Это важный элемент международно-признанного стандарта корпоративного управления, бизнеса и операционной деятельности. Наблюдательные советы должны, соответственно, обеспечить большую прозрачность и ответственность менеджеров перед обществом и государством.

"Конкуренция на торгах позволит сэкономить примерно 10 млрд грн"

— Будут ли членами наблюдательных советов украинские менеджеры, или будет возможность привлекать и иностранных специалистов, например, из сферы ВПК?

— Такая возможность есть.

О "золотом" базилике, прозрачности и стандартах НАТО

— Несколько недель назад на итоговой пресс-конференции по результатам работы Общественного совета при Минобороны шла речь о локальных злоупотреблениях при закупках для некоторых воинских частей. В частности, упоминался громкий кейс с покупкой базилика за 450 грн/кг. Проверили ли этот случай и зачем этот базилик закупался?

— Конечно, нам известно и не только о базилике, но и о других случаях сопротивления работе без коррупции. Мы эту работу не прекращаем, проводя мероприятия с правоохранительными органами и коммуникации с общественностью, а также внутренним аудитом. У нас есть конкретный результат.

Мы будем только повышать прозрачность, конкуренцию на торгах и сведем на нет все скандалы, связанные с закупкой продуктов питания, одежды или чего-либо другого. То есть наша цель — наладить такие прозрачные процессы, которые уже не будут связаны ни с какими скандалами или коррупционными рисками.

— Напоследок зададим такой вопрос: насколько война, боевые действия и другие факторы препятствуют быстрой реформе перехода на стандарты НАТО в части обеспечения наших Вооруженных Сил?

— Мы, с одной стороны, должны внедрять стандарты НАТО и осуществлять реформы, а с другой — изменять советскую политическую систему, которая порождала все риски, о которых мы знаем и говорили выше. Должны работать, обеспечивать ВСУ всем необходимым. Поэтому это два параллельных процесса. Работа непростая, но мы ее делаем и продолжим этот процесс. Многие реформы в системе закупок уже завершены. Все функции переданы двум профессиональным агентствам, где работает профессиональный персонал.