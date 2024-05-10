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Нужно ли Украине разрешить экспорт вооружения: эксминистр обороны дал неожиданный ответ

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
ОПК Украины
ОПК Украины. Фото Колаж "Телеграфа"

Возникают ситуации, когда украинские заводы остаются без заказов

Украине нужно разрешить экспорт продукции военного назначения. Это позволит предприятиям зарабатывать денежные средства и увеличивать производство.

Об этом рассказал эксминистр обороны, украинский политик Юрий Ехануров в эксклюзивном интервью "Телеграфу" "Янукович похоронил наши надежды на ядерное оружие, чтобы пожать руку Обаме".

"Только так. Если у нас нет заказа на военную продукцию, то почему не позволить нам продавать ее за границей? Мы будем зарабатывать деньги и масштабировать производство в Украине", — подчеркнул он.

Ехануров рассказал, что во время посещения одного из заводов ОПК ему сказали, что у предприятия нет заказов на май. В то же время, по его словам, завод только что отправлял крупную партию продукции и туда приезжал министр обороны.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что за два года с начала полномасштабной войны России против Украины количество отечественных оборонных предприятий выросло в два раза. За 2023 год ОПК обеспечил почти треть всего прироста валового внутреннего продукта (ВВП). Если в 2021 году было 200 оборонных предприятий, то в прошлом – 500.

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#Экспорт #Вооружение #ОПК