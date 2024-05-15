Для обучения офицеров: "Батальон Волонтер" передал оборудование Национальному университету обороны

Волонтеры отмечают, что обучить офицеров это очень важно

Благотворительный фонд "Батальон Волонтер" при содействии Techiia Foundation и ее главы Олега Крота передал музею военной истории Национального университета обороны Украины важное оборудование.

Об этом сообщил журналист и общественный деятель Роман Бочкала у себя в Facebook. По его словам, это включает в себя проекторы, VR-очки и планшеты для обучения курсантов.

Кроме того, он отметил, что для университета также были сделаны витрины для новых инсталляций, а также направлены средства для завершения мурала "Наша земля". Всё это обошлось в полмиллиона гривен.

"Кто не знает собственной истории – потом учит историю врага. Мы так не хотим. И не будем. Поэтому помогаем музею военной истории Национального университета обороны Украины", — написал он.

По словам Бочкалы, молодые офицеры являются чрезвычайно важным кадровым ресурсом для нашей страны и необходимо, чтобы они обучались в достойных современных условиях.

Роман Бочкала и Олег Крот

Как сообщалось ранее, Олег Крот и благотворительный фонд "Батальон волонтер" передали на фронт внедорожник для выполнения задач, антенну средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и маскировочные сетки для защитников на фронте.