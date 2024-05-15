Для навчання офіцерів: "Батальйон Волонтер" передав обладнання Національному університету оборони

Волонтери зазначають, що навчити офіцерів це дуже важливо

Благодійний фонд "Батальйон Волонтер" за сприяння Techiia Foundation та її голови Олега Крота передав музею військової історії Національного університету оборони України важливе обладнання.

Про це повідомив журналіст і громадський діяч Роман Бочкала у Facebook. За його словами, це включає проєктори, VR-окуляри і планшети для навчання курсантів.

Крім того, він зазначив, що для університету також було зроблено вітрини для нових інсталяцій, а також спрямовано кошти для завершення муралу "Наша земля". Все це коштувало півмільйона гривень.

"Хто не знає власної історії — потім вчить історію ворога. Ми так не хочемо. І не будемо. Тому допомагаємо музею військової історії Національного університету оборони України", — написав він.

За словами Бочкали, молоді офіцери є надзвичайно важливим кадровим ресурсом для нашої країни та необхідно, щоб вони навчалися у гідних сучасних умовах.

Роман Бочкала та Олег Крот

Як повідомлялося раніше, Олег Крот та благодійний фонд "Батальйон волонтер" передали на фронт позашляховик для виконання завдань, антену засобу радіоелектронної боротьби (РЕБ) та маскувальні сітки для захисників на фронті.