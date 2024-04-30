Боевая машина и не только: команда Олега Крота передала военным важную технику

Олег Крот и благотворительный фонд "Батальон волонтер" передали на фронт передали боевую машину "Фронтера" для выполнения задач Черкасской области и антенну, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и маскировочные сетки для защитников на других участках фронта. Отметим, что эта команда поддерживает ВСУ с начала российского вторжения.

Военные получают от волонтеров необходимое снаряжение и амуниции, обращаясь с актуальными потребностями и отдельными адресными запросами.

Олег Крот активно сотрудничает с благотворительным фондом "Батальон волонтер", через который проходит регулярная передача важных военных средств на передовую. Благотворитель не просто финансирует покупки и логистику оборудования, но лично следит, чтобы каждая единица была доставлена и смогла быть использована должным образом. Совместными усилиями волонтеры уже обеспечили многие воинские части современными боевыми машинами, средствами радиоэлектронной борьбы, а также маскировочными сетками, что позволило защитникам Украины эффективнее защищать территории и проводить боевые операции.

Добавим, что деятельность команды Олега Крота охватывает широкий спектр волонтерских инициатив — от поставки военного снаряжения до организации гуманитарной помощи.